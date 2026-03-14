Auchan tak wychodzi z Polski, że… zostaje

Sprzedaż niektórych nieruchomości Auchan węgierskiemu funduszowi Shopper Park Plus pozostanie bez wpływu na funkcjonowanie sklepów - przekazała dyrektor ds. komunikacji Auchan Hanna Bernatowicz. Sieć zapewniła, że jej obecność na polskim rynku pozostaje stabilna.

Węgierski fundusz Shopper Park Plus (SPP) informował niedawno o kupieniu strategicznego portfelu nieruchomości handlowych Auchan w Polsce. Aktywa obejmują około 208 tys. mkw. powierzchni najmu brutto, a ich wartość została wyceniona na ponad 210 mln euro.

W komunikacie na stronie SPP wskazano, że portfel obejmuje nieruchomości położone w dobrze rozwiniętych centrach handlowych w całej Polsce, w tym między innymi w trzech z dziesięciu największych miast kraju, z lokalizacjami w aglomeracji warszawskiej, Białymstoku i Szczecinie. Łącznie odwiedza je ponad 17,2 mln klientów.

„Wszystkie placówki objęte transakcją działają i będą działać dokładnie tak jak dotychczas, w tych samych lokalizacjach. Auchan pozostaje ich operatorem na podstawie długoterminowych umów najmu, dlatego nasi klienci i współpracownicy nie odczują żadnych zmian” - zaznaczyła Bernatowicz w odpowiedzi przesłanej PAP.

Wskazała, że sprzedaż wybranych nieruchomości handlowych na rzecz Shopper Park Plus jest elementem „konsekwentnie realizowanej, wcześniej zaplanowanej strategii zarządzania aktywami Auchan w Polsce”. Podkreśliła, że transakcja ma neutralne znaczenie dla klientów, pracowników i codziennego funkcjonowania sklepów.

Sprzedaż sklepów Auchan to przykład najmu zwrotnego

Według informacji przekazanych przez Auchan, sprzedaż nieruchomości SPP jest operacją typu sale and lease back, czyli tzw. najmu zwrotnego. Najem zwrotny to rodzaj transakcji polegającej na tym, że właściciel nieruchomości sprzedaje ją nabywcy, a następnie wynajmuje od niego tą samą nieruchomość, dzięki czemu uwalnia zamrożony kapitał, który może następnie przeznaczyć np. na inwestycje.

Z raportu Savills wynika, że na europejskim rynku wolumen inwestycji w sklepy spożywcze wzrósł w 2025 r. o 16 proc. i osiągnął wartość 6,1 mld euro. Kluczową rolę odegrały operacje sale and leaseback, stanowiące 21 proc. całkowitego wolumenu. To najwyższy udział tego typu transakcji od 13 lat.

Bernatowicz zwróciła uwagę, że najem zwrotny jest standardową praktyką na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych. Pozwalają firmom handlowym na bardziej efektywne zarządzanie kapitałem i koncentrowanie inwestycji na projektach bezpośrednio wspierających rozwój podstawowej działalności operacyjnej.

„Właśnie w tym kierunku konsekwentnie podąża Auchan Polska. Jednocześnie utrzymujemy silne, długofalowe zaangażowanie w Polsce. Doskonałym przykładem jest uruchomione w 2025 roku w Wilczej Górze pod Warszawą jedno z najnowocześniejszych w kraju centrów logistycznych ecommerce – inwestycja o wartości blisko 34 mln euro, wyposażona w zaawansowane systemy automatyzacji i robotyzacji. To projekt, który realnie wzmacnia nasze możliwości operacyjne i potwierdza stabilny rozwój Auchan na polskim rynku” - dodała.

SPP poprzez swoje spółki zależne posiada portfel 30 nieruchomości handlowych – 8 w Polsce, 4 w Czechach, 4 na Słowacji i 14 na Węgrzech – zarządza łączną powierzchnią najmu brutto (GLA) ponad 600 tys. m kw., z której korzysta blisko tysiąc najemców.

Auchan działa na polskim rynku od 1996 roku. Sieć ma w Polsce 80 hipermarketów, 63 Supermarketów, 6 sklepów osiedlowych Moje Auchan i 111 punktów Easy Auchan na stacjach paliw BP.

PAP, sek

