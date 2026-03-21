Zmiana czasu groźniejsza niż się wydaje

Jedna godzina mniej snu, a miliardy złotych więcej ryzyka. Choć zmiana czasu na letni od lat sprzedawana jest jako prosty sposób na oszczędzanie energii, dla wielu firm staje się realnym testem odporności operacyjnej i finansowej. W skrajnych przypadkach ten „drobny” kalendarzowy ruch może stać się początkiem poważnych problemów, a nawet przyspieszyć upadłość firm balansujących na granicy płynności.

Dzień zmiany czasu jest krótszy o godzinę, co oznacza konieczność przystosowania wszystkich procesów operacyjnych. W praktyce przedsiębiorstwa mierzą się z krótkotrwałym spadkiem produktywności, który tylko w biurach może sięgać 15-20 proc. w pierwszych 24–48 godzinach po przestawieniu zegarów.

Równocześnie pojawiają się dodatkowe koszty wynagrodzeń, szczególnie w zakładach pracy zmianowej, a systemy IT i logistyczne wymagają synchronizacji harmonogramów i rozliczeń czasowych. Te chwilowe zaburzenia mogą w dużych firmach przekładać się na straty rzędu setek tysięcy złotych w pierwszych dniach po zmianie czasu.

Zmiana czasu to stosunkowo niewielki szok w porównaniu z kryzysami gospodarczymi. Ale dla firm będących już w trudnej sytuacji finansowej – np. z niską marżą, napiętą płynnością czy dużymi kosztami stałymi – nawet takie drobne zaburzenia operacyjne mogą stać się kolejnym czynnikiem ryzyka prowadzącym do pogorszenia kondycji finansowej lub nawet upadłości. - tłumaczy Konrad Latoch z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Wpływ zmiany czasu na rynek finansowy

Aktualnie około 70 krajów na świecie stosuje zmianę czasu na letni, a to oddziałuje również na rynki finansowe i zachowania inwestorów. Analizy wskazują, że w poniedziałek po wprowadzeniu czasu letniego notuje się większą zmienność kursów akcji. Ta krótkoterminowa zmienność tylko w USA generuje straty rzędu 31 miliardów dolarów. Spadki efektywności pracowników w firmach mogą dodatkowo opóźniać raportowanie i zwiększać ryzyko błędów finansowych.

Dla firm balansujących na granicy płynności taki „drobny szok” może okazać się istotnym czynnikiem ryzyka finansowego. Zwiększona zmienność, opóźnienia w raportowaniu i błędy operacyjne nakładają się na już istniejące trudności. A to może w dłuższym okresie przyczynić się do problemów z regulowaniem zobowiązań. W skrajnych przypadkach może prowadzić do decyzji o zawieszeniu działalności lub upadłości - wyjaśnia Konrad Latoch z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Pozytywne efekty dla handlu i turystyki

Nie wszystkie skutki zmiany czasu są negatywne. Branże konsumenckie i turystyczne mogą czerpać z niej realne korzyści. Wydłużony dzień po godzinach pracy sprzyja większej aktywności konsumentów, co przekłada się na wzrost przychodów. W sektorach rozrywkowych krajów unijnych dochody wzrastają nawet o 3 proc. w okresie po zmianie czasu. Dla tych branż zmiana czasu stanowi okazję do poprawy wyników kwartalnych i zwiększenia sprzedaży, a tym samym wzmacnia finansową stabilność przedsiębiorstw.

Mit oszczędności energii

Historycznym argumentem za wprowadzeniem czasu letniego była oszczędność energii dzięki lepszemu wykorzystaniu światła dziennego. W praktyce jednak oszczędności te są minimalne - 0,2 proc.–0,5 proc. rocznie w wielu krajach Unii. Większe zużycie energii rano i wieczorem związane z ogrzewaniem lub klimatyzacją, często niweluje te korzyści. Dla firm oznacza to, że zmiana czasu nie daje realnych oszczędności finansowych w skali całej działalności.

Firmy często liczą na oszczędności operacyjne wynikające z czasu letniego, jednak w praktyce nie przekłada się to znacząco na poprawę płynności. Brak realnych korzyści finansowych oznacza, że potencjalne koszty zaburzeń operacyjnych są relatywnie większe. - komentuje Konrad Latoch.

Zdrowie pracowników a koszty firm

Zmiana czasu wpływa również na zdrowie i samopoczucie pracowników. W pierwszych dniach po przestawieniu zegarów wzrasta ryzyko wypadków i kontuzji (o prawie 6 proc. w USA), a także zwiększa się absencja z powodu zmęczenia i zaburzeń rytmu dobowego. Firmy ponoszą wówczas dodatkowe koszty związane z zastępstwami, nadzorem i ewentualnymi roszczeniami pracowniczymi. W przedsiębiorstwach, które już zmagają się z niską płynnością, dodatkowe absencje i spadek efektywności pracowników mogą jeszcze bardziej pogłębiać ryzyko niewypłacalności.

„Koszty związane z absencją lub wypadkami mogą być trudne do przewidzenia, ale w firmach słabszych finansowo każda nieobecność generuje ryzyko opóźnień i obniżenia przychodów. To czynnik, który w ekstremalnych przypadkach może przyczynić się do trudności w regulowaniu zobowiązań” - mówi Konrad Latoch.

Jak widać, bilans zmiany czasu jest złożony i wielowymiarowy. Dla większości firm oznacza ona głównie koszty krótkoterminowe, spadek produktywności i ryzyka operacyjne, które w połączeniu z problemami finansowymi mogą zwiększać prawdopodobieństwo upadłości. Każda firma powinna traktować zmianę czasu nie tylko jako kosmetyczną zmianę zegarków, ale jako czynnik operacyjny i finansowy, który wymaga uwzględnienia w planowaniu pracy, płynności i ryzyka.

Źródło: materiały prasowe Kancelaria Lege Restrukturyzacje

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje