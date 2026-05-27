Bank Pekao chce zaopiekować się amatorami podróży

Jak wynika z badań pokochaliśmy podróże. Cztery pokolenia Polaków aktywnie uczestniczą w turystycznych wojażach – jeździmy coraz częściej dalej, ale coraz chętniej też wybieramy podróże po kraju, na urlop, na wakacje lub po prostu na weekend. Opierając się na tych danych, Bank Pekao SA rusza z pierwszą kampanią w nowym pozycjonowaniu pod hasłem „Ciekawi świata. Mobilni w życiu”. Na konferencji prasowej przedstawiciele banku zaprezentowali najnowsze trendy turystyczne Polaków oraz innowacyjną odpowiedź na ich potrzeby: rozbudowany ekosystem podróżny, którego ambasadorem został wieloletni klient banku, Robert Lewandowski.

Z badań omówionych podczas wydarzenia wyłania się obraz Polaków jako narodu niezwykle mobilnego. Borys Pastusiak, dyrektor Centrum Rozwoju Segmentów i Produktów Bankowości Detalicznej, przedstawił najnowsze dane i zwrócił uwagę na bezprecedensową skalę zjawiska.

„W zeszłym roku dwóch na trzech Polaków wybrało się w podróż. To są cztery pokolenia Polaków, które podróżują jednocześnie, każdy w innym celu” – podkreślał Pastusiak. Z analiz wynika, że wyjazdy nierozerwalnie wiążą się dla nas z przemyślanym planowaniem budżetu. Jak wyjaśniał Borys Pastusiak, aż 40 proc. Polaków na wakacje, na podróże oszczędza. Pożyczka na wyjazd nie jest już tak popularna. Co drugi z nas na podróżach jednak stara się trochę „przyoszczędzić” szukając promocji, zniżek i analizując koszty w czasie wyjazdu. Najchętniej spędzamy urlop w kraju – tak wskazało 83 proc. badanych, a aż połowa jako główny środek transportu na urlopie wybiera samochód.

„Ciekawość świata i mobilność są dziś jednymi z kluczowych trendów społecznych i ekonomicznych. Odpowiadamy na to bankowością, która nie ogranicza, ale realnie wspiera. Tworzymy rozwiązania wpisujące się w styl życia klientów i wykraczające poza pojedyncze, standardowe produkty bankowe. Wdrożenie nowych rozwiązań podróżnych to dopiero początek naszych szerszych działań w kierunku konsekwentnego rozwijania oferty wspierającej aspiracje klientów” – podkreślał Michał Panowicz, wiceprezes Banku Pekao SA.

Odpowiedzią Pekao na te dane jest „Promocja Podróżna” dostępna od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. dla nowych klientów. Bank wprowadził innowacyjny mechanizm: codzienne płatności kartą lub BLIKIEM zasilają wirtualny „Portfel Zwrotów”. Kiedy klient dokonuje wydatków w kategoriach podróżnych (np. paliwo, bilety lotnicze czy wycieczki), bank zwraca mu z tej odłożonej puli 20 proc. wartości transakcji. Rocznie można w ten sposób zyskać nawet 2400 zł wsparcia budżetu wyjazdowego. Ekosystem uzupełnia dedykowana skarbonka na podróże, pozwalająca odkładać tzw. „ogonki” z codziennych transakcji, która jest oprocentowana do 10 proc.

Podróże to jednak nie tylko beztroski wypoczynek, ale również stres. O obawach Polaków mówiła Agnieszka Gocałek, wiceprezes PZU Życie, prezentując udoskonalone ubezpieczenia turystyczne „Bezpieczna Podróż”, przygotowane w PZU

„83 proc. Polaków ma obiekcje i lęki przed wyjazdem z domu. Boją się choroby, wypadków, sytuacji politycznej, złej pogody” – wyjaśniała Agnieszka Gocałek, do niedawna zarządzająca w Grupie PZU współpracą z bankami i partnerami strategicznymi.

W odpowiedzi na te dane bank wzbogacił polisę m.in. o pokrycie kosztów leczenia do 3 mln złotych i elastyczną ochronę obejmującą również bliskich czy sprzęt elektroniczny.

Całość promowana będzie w kampanii z udziałem Roberta Lewandowskiego, który poza tym, że sam podróżuje i jest rozpoznawalny na całym świecie – jest też od wielu lat klientem banku Pekao.

(mac)/wGospodarce.pl

