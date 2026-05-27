W miesiąc zniknęło z rynku ponad 250 stad trzody

Tylko w ostatnim miesiącu rolnicy zdecydowali się na wygaszenie ponad 250 stad świń. Tym samym osiągnęliśmy historyczne minimum pod względem liczby stad hodowlanych.

Jak wynika z najnowszych danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mamy ich mniej niż 42 tys. Nieznacznie wzrosło natomiast pogłowie, sięgając dziewięciu 9,16 mln sztuk, a więc o blisko 200 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

Wzrost pogłowia, przy spadku liczby producentów przyspiesza zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny i podnosi średnią wielkość stada do 219 sztuk. Polska jest czwartym producentem wieprzowiny w Unii Europejskiej, z 9-proc. udziałem we wspólnotowym rynku. Mimo to importujemy więcej świń i wieprzowiny niż sprowadzamy jej zza granicy.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń mają województwa: wielkopolskie (27 proc.), mazowieckie (15 proc.) i łódzkie (12 proc.). Na drugim biegunie uplasowały się województwa lubuskie, podkarpackie i małopolskie – każde z nich posiada – w ujęciu ilościowym – około jednoprocentowy udział w rynku.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości AGRO telewizji wPolsce24; na podst. ARiMR

