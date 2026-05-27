CPN mocno zdyscyplinował stacje benzynowe

Od wprowadzenia cen maksymalnych paliw w ramach rządowego programu CPN („Ceny Paliw Niżej”) Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tys. stacji benzynowych. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich, ale na żadną stację KAS nie nałożyła kary pieniężnej – podało Ministerstwo Finansów.

539 nieprawidłowości na 9 tys. stacjach, ale…

„W okresie od 31 marca 2026 r. do 25 maja 2026 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała 9 037 stacji paliw. Stwierdzono nieprawidłowości na 539 stacjach paliw” – podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

…żadnej kary finansowej

„Postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych prowadzą właściwe organy KAS, tj. naczelnicy urzędów celno-skarbowych, w trybie administracyjnym, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej” – czytamy w odpowiedzi MF. „W przypadku przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej może nastąpić po upływie 14 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu protokołu z tej kontroli” – podkreślono.

MF wyjaśniło, że po wszczęciu postępowania organ KAS jest „zobowiązany do zapewnienia stronie czynnego udziału w tym postępowaniu, w tym możliwości przedstawienia stanowiska, dowodów i wyjaśnień”. Resort dodał także, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego właściwy organ KAS „wydaje decyzję administracyjną, w której rozstrzyga o wymiarze kary pieniężnej”.

„Według posiadanych danych na 26 maja 2026 r. nie wymierzono jeszcze żadnej kary pieniężnej” – podało Ministerstwo Finansów.

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne dwóch rodzajów benzyn oraz oleju napędowego. Poza tym stosowane są obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa.

PAP, sek

