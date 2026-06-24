Srebro przestaje być „młodszym bratem złota”

Z najnowszego badania ARC Rynek i Opinia , zleconego przez Mennicę Skarbową wynika, że już 12 proc. Polaków deklaruje zakup srebra inwestycyjnego w postaci sztabek lub monet. Choć nadal pozostaje ono mniej popularne niż złoto, które kupiło 18 proc. respondentów, zainteresowanie srebrem wyraźnie rośnie. Obecnie cena produktów inwestycyjnych ze srebra spada, ale na rynku nie brakuje klientów chętnych na zakup tego kruszcu liczących na wzrost cen.

Według badania ARC Rynek i Opinia (przeprowadzonego w marcu 2026 metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1020 Polaków w wieku 18–65 lat) srebro inwestycyjne kupiło 12 proc. Polaków. Znacznie częściej na zakup decydują się mężczyźni niż kobiety (16 proc. wobec 8 proc.). Ponad połowa osób kupujących złoto (55 proc.) deklaruje, że inwestowała również w srebro, co pokazuje, że oba metale są często traktowane jako element tej samej strategii inwestycyjnej. Badanie wskazuje również, że srebro częściej wybierają osoby posiadające już doświadczenie na rynku metali szlachetnych.

Srebro dało zarobić więcej niż inne aktywa

Ostatnie kilkanaście miesięcy było wyjątkowo udane dla inwestorów posiadających srebro. Jeszcze wiosną 2025 roku uncja srebra kosztowała 32–33 dolary, podczas gdy pod koniec roku ceny przekraczały 50 dolarów, a okresowo dochodziły nawet do 75 dolarów za uncję. Oznacza to wzrost liczony w dziesiątkach procent, a w zależności od przyjętego okresu porównania nawet ponad 70 proc.

Jednocześnie rynek obserwuje korektę cen złota po historycznych szczytach osiąganych w ostatnich miesiącach. Wielu inwestorów postrzega obecne spadki jako okazję zakupową i liczy na powrót notowań do wcześniejszych rekordowych poziomów. Korekty po okresach dynamicznych wzrostów są naturalnym elementem funkcjonowania rynku metali szlachetnych. Wzrost zainteresowania zarówno złotem, jak i srebrem sprawia jednak, że coraz większego znaczenia nabiera kwestia autentyczności kupowanego kruszcu.

„Im większa popularność metali szlachetnych, tym większa aktywność nieuczciwych sprzedawców. Dlatego kluczowe znaczenie ma zakup u renomowanych dealerów oraz podstawowa wiedza pozwalająca zweryfikować autentyczność produktu. W przypadku srebra istnieje kilka prostych metod, które można zastosować nawet w domu” – mówi Adam Stroniawski, członek Zarządu Mennicy Skarbowej.

Jak sprawdzić, czy moneta lub sztabka są prawdziwe?

Eksperci wskazują kilka prostych metod pozwalających wstępnie ocenić autentyczność srebrnych monet i sztabek:

►Test magnesu – srebro nie jest metalem ferromagnetycznym. Silny magnes neodymowy nie powinien przyciągać monety lub sztabki. Jednocześnie podczas zsuwania się po powierzchni srebra magnes powinien poruszać się wyraźnie wolniej niż po zwykłym metalu.

►Pomiar masy i wymiarów – renomowane monety i sztabki posiadają dokładnie określoną wagę oraz rozmiary. Nawet niewielkie odchylenia mogą świadczyć o fałszerstwie.

►Test dźwięku – srebro wydaje charakterystyczny, długo wybrzmiewający wysoki dźwięk po delikatnym uderzeniu. Stopy metali nieszlachetnych brzmią znacznie bardziej głucho.

►Kontrola oznaczeń – inwestor powinien sprawdzić próbę srebra, oznaczenia producenta oraz numery seryjne znajdujące się na sztabkach.

►Badanie przewodnictwa cieplnego – srebro bardzo szybko przewodzi ciepło. Kostka lodu położona na srebrnej sztabce topi się zauważalnie szybciej niż na większości innych metali.

Eksperci podkreślają jednak, że domowe testy mają charakter wyłącznie orientacyjny. Pełną pewność dają dopiero profesjonalne urządzenia wykorzystywane przez dealerów metali szlachetnych.

Adam Stroniawski, członek Zarządu Mennicy Skarbowej

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