Cena złota zmierza powyżej 5500 dol. za uncję

Cena złota w najbliższych kilku miesiącach może przekroczyć poziom 5500 USD za uncję, osiągając historyczne maksima na rynku krajowym - prognozuje ekspert Mennicy Skarbowej. Głównym czynnikiem stojącym za tym wzrostem pozostają narastające zawirowania geopolityczne, rosnące ryzyko systemowe oraz niepewność dotycząca globalnej gospodarki. Jednocześnie rynek zaczyna wysyłać wyraźne sygnały schłodzenia popytu inwestycyjnego.

„Złoto reaguje dziś przede wszystkim na napięcia geopolityczne i wzrost globalnego ryzyka. To klasyczny mechanizm ucieczki kapitału do bezpiecznych aktywów. Jednocześnie widzimy, że popyt inwestycyjny jest mniejszy niż jeszcze kilka tygodni temu. Wysoka cena powoduje, że część inwestorów wstrzymuje zakupy, a rynek zaczyna się nasycać”- – mówi Adam Stroniawski, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży Mennicy Skarbowej.

Popyt słabnie, rośnie podaż

Po bardzo intensywnych zakupach z przełomu miesięcy, obecnie coraz wyraźniej widoczny jest wzrost liczby osób chcących sprzedać posiadane złoto. Inwestorzy indywidualni oraz firmy realizują zyski, wykorzystując rekordowe poziomy cenowe.

„Obserwujemy bardzo duży ruch po stronie skupu złota. Klienci, którzy kupowali złoto w poprzednich latach, dziś chętnie realizują zyski. To naturalna reakcja rynku przy tak wysokich wycenach kruszcu” – podkreśla Adam Stroniawski.

Złoto jako strażnik wartości w czasach przesilenia

W okresach stabilizacji gospodarczej złoto bywa postrzegane jako aktywo pasywne. I rzeczywiście – „nie pracuje” ono w tradycyjnym sensie, nie wypłacając dywidend ani odsetek. Jednak jego prawdziwa natura ujawnia się w momentach przesilenia. Im bardziej „gorąco” robi się na arenie geopolitycznej, tym gwałtowniej kruszec przejmuje rolę głównego strażnika wartości kapitału. Historię ostatnich lat można czytać przez pryzmat wykresu cen złota. Było to widoczne u progu pandemii COVID-19 oraz po wstrząsie wywołanym wybuchem wojny w Ukrainie. Najbardziej wymownym przykładem pozostaje jednak ostatni kwartał 2025 roku. Kumulacja zdarzeń – od naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, przez eskalację wojny celnej pomiędzy USA a Chinami, aż po rosnące obawy o globalną recesję – wywołała natychmiastową i niezwykle dynamiczną reakcję kursu złota. To potwierdziło, że kruszec reaguje niemal w czasie rzeczywistym na wzrost ryzyka systemowego.

„Złoto nie jest narzędziem do krótkoterminowej spekulacji. To strategiczne ubezpieczenie portfela. Dla menedżerów i przedsiębiorców alokacja na poziomie 5–15 proc. pozwala zachować spokój inwestycyjny: w normalnych czasach stabilizuje portfel, a w kryzysie zapewnia płynną rezerwę. Dodatkowo zdolność złota do natychmiastowej zamiany na gotówkę w każdych warunkach jest jego unikalną przewagą. Tym bardziej więc prognozujemy, że w ciągu kilku miesięcy cena złota sięgnie 5500 USD za uncję. Rok 2025 był rekordowy w historii Mennicy Skarbowej, jeśli chodzi o łączny wolumen sprzedaży. Rynek złota jest dziś niezwykle aktywny, a klienci coraz bardziej świadomi roli metali szlachetnych w zarządzaniu majątkiem. Na razie też dobrze zaczyna się ten rok.” – zaznacza Adam Stroniawski.

Dla inwestorów indywidualnych złoto pozostaje finansowym bezpiecznikiem. W momentach, gdy tradycyjne aktywa tracą na wartości w wyniku kryzysów systemowych, kruszec historycznie stabilizuje portfel i zapewnia płynność – nawet wtedy, gdy inne rynki są czasowo zamrożone.

Adam Stroniawski, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży Mennicy Skarbowej

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut, papierów wartościowych lub surowców. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje