Przez ceny paliw o obniżkach stóp można już zapomnieć

Prof. Adam Glapiński nie wykluczył w lipcu wniosku o obniżkę stóp o 25 punktów bazowych na pierwszym posiedzeniu RPP po wakacjach. Kilka dni później uwaga rynku przesuwa się z samej komunikacji prezesa na inflację, którą można obserwować w cenach paliw niemal z dnia na dzień. Bieżące dane nie tworzą obecnie uzasadnienia dla szybkiego cięcia stóp w naszym kraju.

Paliwo podnosi lipcową inflację

Według AutoCentrum średnia cena Pb95 wynosiła 5,84 zł za litr 30 czerwca. Już 1 lipca wzrosła do 6,50 zł, a 16 lipca sięgnęła 6,94 zł. Diesel podrożał w tym samym czasie z 6,01 do 6,52 zł, a następnie do 7,26 zł za litr. Oznacza to wzrost o 18,8 proc. dla benzyny i 20,8 proc. dla oleju napędowego względem końca czerwca.

Średnia lipcowa cena paliw do 16 lipca wynosi 6,67 zł za litr dla Pb95 i 6,90 zł dla diesla, wobec odpowiednio 5,83 i 6,11 zł w czerwcu. Dla benzyny jest to najwyższa średnia miesięczna od 2022 r. Choć LPG tanieje, ale jego udział w koszyku jest wyraźnie mniejszy i nie równoważy drożejącej benzyny oraz diesla.

Nasz model inflacyjnego nowcastu wylicza, że paliwa w lipcu dokładają na tę chwilę 0,662 pkt proc. do inflacji m/m. Cały CPI może wzrosnąć o około 0,63 proc. m/m. Sama inflacja roczna nie wychodzi więc poza cel, ale jej miesięczna dynamika oraz struktura utrudniają szybkie ogłoszenie zwycięstwa nad presją cenową i nie eliminują obaw o tzw. efekty drugiej rundy, czyli przelania się cen paliw na pozostałe kategorie inflacji.

W hurcie benzyna jest najdroższa od 2022 r.

Na dzień 17 lipca cena Pb95 w hurcie wynosiła 5782 zł za metr sześcienny. To najwyższy poziom od 2022 r. Diesel kosztował tego dnia 6254 zł. Jeżeli te poziomy utrzymają się przez większą część sierpnia, efekt bazowy zacznie działać dopiero w kolejnych miesiącach. Wcześniej wyższe ceny paliw mogą przechodzić do transportu i części cen towarów na inne kategorie w dalszej przyszłości.

Hurtowe ceny benzyny / autor: materiały prasowe CMC Markets

Kontrakty FRA nie potwierdza cięcia po wakacjach

Na krzywej FRA z 17 lipca stawka 1x4 wynosi 3,772 proc., a 9x12 3,780 proc.. Dalszy koniec krzywej jest więc o 0,8 punktu bazowego wyżej niż krótki, zamiast wyceniać niższy poziom stopy. Taki układ nie potwierdza obecnie scenariusza obniżki po wakacjach, choć po lipcowej konferencji prezesa część rynku mogła zwiększyć zakład na ruch o 25 pb. w dół, dziś już tego nie widać.

Szanse na scenariusz cięcia stóp NBP / autor: materiały prasowe CMC Markets

Przy stopie referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc. i lipcowym impulsie paliwowym RPP potrzebowałaby wyraźniejszego potwierdzenia, że presja cenowa szybko wygasa. Na dziś takiego potwierdzenia nie widać Wypowiedź o możliwym wniosku po wakacjach pozostaje ważna dla wyceny, ale jej realizacja zależy od tego, czy ceny paliw zejdą z lipcowych poziomów i czy inflacja bazowa zacznie wyraźniej hamować.

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska

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