Złoty najsilniejszy wobec CHF od czerwca 2022 r.

Trwa czwarty miesiąc umocnienia złotego względem szwajcarskiego franka, co prowadzi kurs CHF/PLN do poziomu 4,36, co z kolei oznacza, że frank do złotego jest najtańszy od czerwca 2022 r. Notowaniom tej pary walutowej brakuje już niewiele, aby pokonać dołek sprzed dwóch lat i spaść do najniższych poziomów od lutego 2022 r.

Przypomnijmy, że szczyt kursu CHF/PLN odnotowano we wrześniu 2022 r., gdy frank kosztował 5,13 złotego i od tamtego czasu polska waluta zyskała na wartości około 17 proc..

Frank słabnie wraz ze spadkiem inflacji i stóp w Szwajcarii

Bank Szwajcarii zaskoczył ostatnio rynki swoją decyzją o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych do 1,5 proc.. Był to pierwszy ruch tego rodzaju od czasu zakończenia pandemii i uczynił Szwajcarię pierwszym głównym bankiem centralnym, który ogłosił obniżkę stóp w ostatnich miesiącach. Prezes banku, Thomas Jordan, przypisał tę decyzję skutecznej walce z inflacją, która przez ostatnie 2,5 roku przyniosła pozytywne efekty. Bank Szwajcarii obniżył również swoje prognozy dotyczące wzrostu cen konsumpcyjnych, nie przewidując ich wzrostu powyżej 1,5 proc. do 2026 roku.

Drugim głównym powodem obniżki stóp była intencja zapobieżenia dalszym zyskom franka szwajcarskiego i zmniejszenie potrzeby interwencji na rynku walutowym. Działając teraz, Bank Szwajcarii uniknął oczekiwania na ruch ze strony globalnych odpowiedników, takich jak Fed i Europejski Bank Centralny. Efekty tego działania są obecnie dobrze widoczne i zadowalające dla SNB. Frank się osłabił.

Inflacja niższa od oczekiwań, kurs CHF również

Inflacja w Szwajcarii spadła w marcu do najniższego poziomu od dwóch i pół roku. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 1 proc. od marca 2023 r., najniższy poziom od września 2021 r. i spadły z 1,2 proc. w lutym. Był to dziesiąty miesiąc z rzędu, w którym inflacja mieściła się w przedziale docelowym SNB 0-2 proc.. Szwajcaria była chroniona przed inflacją przez silnego franka, a ceny importu spadły o 1,3 proc. w marcu. Spadły koszty żywności, restauracji i hoteli, wynika z opublikowanych danych.

Co dalej z kursem franka szwajcarskiego?

SNB zdaje się być zdeterminowany do tego, aby obniżyć wartość franka szwajcarskiego, co może wspomagać notowania złotego w stronę najniższych poziomów od lutego 2022 r. Tym samym okolice poziomu 4,25 PLN mogą zostać jeszcze przetestowane przy tak silnym impecie osłabiania się szwajcarskiej waluty.

Niemniej jednak należy pamiętać, że kurs jest wypadkową relacji dwóch walut względem siebie. W Polsce z kolei przed nami miesiące spadku realnych stóp i ponownego wzrostu inflacji, ale już bez podwyżek stóp NBP. W rezultacie czynniki korzystne dla złotego mogą się zmniejszać, co może oznaczać, że po chwilowej dalszej aprecjacji PLN może przyjść czas, już w te wakacje, gdy złoty na wartości zacznie tracić w stronę 4,45-4,50 wobec CHF.

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska

Źródło: ISBnews