Skąd nagłe umocnienie złotego do euro?

Od wiosny 2024 r. kurs euro do złotego przebywał w trendzie bocznym, wahając się między 4,2450 a okolicami 4,38 PLN. Co istotne w tej obserwacji poziom 4,2450 był „testowany” przez rynek siedmiokrotnie i oddziaływał na niego jako poziom wsparcia.

Niemniej jednak wczoraj o godzinie 10:00 poziom 4,2450 pękł, co rozpoczęło falę umocnienia złotego do euro i prawdopodobnie realizację całej masy zleceń obronnych, których aktywacja efektem kuli śnieżnej w jednym ruchu niemal sprowadziła kurs EUR/PLN do 4,21 dziś przed południem. Jeszcze 9 stycznia euro kosztowało 4,28, a dziś ociera się o poziom o 7 groszy.

Co może wyjaśniać tak nagłą przecenę euro i umocnienie złotego?

W tym kontekście nadal pozostaje tutaj dość jastrzębie stanowisko prezesa NBP o tym, że stopy procentowe w Polsce nie będą szybko obniżane oraz przeciwne stanowisko Europejskiego Banku Centralnego, któremu zależy na obniżkach stóp procentowych. W rezultacie takiej postawy banków centralnych faworyzują bardziej złotego niż euro.

Dodatkowo wczoraj pojawiły się bardzo duże zakłady na rynku opcji, że EBC będzie bardziej agresywnie ciąć stopy procentowe w tym roku. Jak podaje agencja Bloomberg, traderzy stawiają duże zakłady opcyjne na to, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe o co najmniej pół punktu procentowego do połowy roku. Zakłady koncentrują się głównie na opcjach związanych z trzymiesięczną stopą finansowania Euribor, która wygasa w czerwcu. Tym samym rynki mogą ponownie zacząć zastanawiać się nad stopą końcową EBC bliższą 1,5 proc.

Decydenci EBC na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w Szwajcarii, powiedzieli w tym tygodniu, że zamierzają dalej obniżać stopy procentowe, ponieważ inflacja pozostaje gotowa do osiągnięcia 2 proc. w tym roku, z ćwierćpunktowymi cięciami możliwymi na każdym spotkaniu. Obniżka o takiej skali jest wyceniana na następną decyzję 30 stycznia.

Dla kursu euro do złotego potencjalnie istotne poziomy mogą znajdować się przy minimum ze stycznia 2020 r., czyli przy okrągłym poziomie 4,20 PLN oraz przy minimach ze stycznia 2018 r., czyli przy poziomie 4,13 PLN.

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska

Źródło: ISBnews/ CMC Markets, sek

