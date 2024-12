Na GPW rozpędza się rajd Świętego Mikołaja

Rajd Świętego Mikołaja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnie w odniesieniu do indeksu WIG20, to zjawisko, które na przestrzeni ostatnich dwóch dekad często przyciąga uwagę inwestorów. W tym czasie grudzień regularnie wykazywał pozytywne tendencje, co wpisuje się w popularne zjawisko rajdu związane z końcoworoczną euforią na rynkach finansowych.

Warto przyjrzeć się bliżej statystykom dla grudnia na indeksie WIG20. Średnia stopa zwrotu dla grudnia, które zakończyły się pozytywnym wynikiem, wynosiła aż 4,61 proc. To oznacza, że w sprzyjających okolicznościach inwestorzy na przestrzeni lat mogli liczyć na solidne zyski w tym miesiącu. Co więcej, obecny grudniowy wynik WIG20 już przewyższył tę średnią, co jest kolejnym argumentem na potwierdzenie tezy o trwającym rajdzie Świętego Mikołaja. Dodatkowo jest to już piąty wzrostowy grudzień z rzędu, co także jest wyjątkowym zjawiskiem w ostatnich dwóch dekadach.

Analizując dane historyczne z ostatnich dwóch dekad, warto również zwrócić uwagę na najbardziej imponujące grudniowe wzrosty. Rekord padł w 2016 roku, kiedy to WIG20 wzrósł aż o 8,04 proc. Był to rok, w którym inwestorzy korzystali z wyjątkowo sprzyjającego otoczenia rynkowego, a rajd końcoworoczny zyskał dodatkową siłę dzięki korzystnym nastrojom globalnym.

Jednocześnie najniższą grudniową stopą zwrotu w tym okresie był wynik z 2013 roku, wynoszący -6,89 proc. Ten miesiąc pokazał, że choć rajd Świętego Mikołaja jest częstym zjawiskiem, to nie jest gwarantowanym scenariuszem, a rynek zawsze może zaskoczyć negatywnie.

Aktualna sytuacja na GPW, gdzie WIG20 wypracował już wynik wyższy niż historyczna średnia dodatnich stóp zwrotu, daje powody do optymizmu. Inwestorzy mogą zastanawiać się, czy pozytywny trend utrzyma się do końca miesiąca i czy grudniowy wynik zdoła zbliżyć się do rekordu z 2016 roku. Warto jednak pamiętać, że rajd Świętego Mikołaja to efekt wielu czynników, w tym sezonowości, nastrojów rynkowych oraz globalnej kondycji rynków finansowych.

Obserwując dotychczasowe dane, można z całą pewnością powiedzieć, że grudzień 2024 roku zapisuje się jako jeden z lepszych miesięcy dla WIG20. Jeśli pozytywne nastroje utrzymają się, możemy być świadkami zamknięcia roku blisko 2400 punktów.

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska

ISBnews/ CMC Markets

