Bitcoin bije rekordy notowań

Bitcoin zakończył luty 2024 r. z największym w historii miesięcznym wzrostem w ujęciu dolarowym. Tylko w ubiegłym miesiącu cena bitcoina wzrosła o ponad 18 600 dol. W rezultacie pobity został rekord wzrostu z października 2021 r., gdy cena bitcoina urosła o ponad 17 500 dol. Z kolei w ujęciu procentowym tylko w listopadzie kurs bitcoina wzrósł o niemal 44 proc., co z kolei jest największą zwyżką od grudnia 2020 r. Wtedy procentowy wzrost ceny BTC wyniósł 47 proc.

Wzrost płynności i ETFy pomogły kryptowalutom

Od początku uruchomienia ETFów na bitcoina łączny napływ środków netto wyniósł prawie 7,5 mld dol. Mówimy o kwocie netto, ponieważ tylko z GBTC wypłynęło prawie 8,5 mld dol., z czego wczoraj niemal 600 mln dol., a reszta ETFów wchłonęła tę podaż z nawiązką. Na prowadzeniu jest ETF od BlackRocka z napływem ponad 7,7 mld dol. oraz Fidelity z napływem zbliżającym się do 5 mld dol. Otwartym pytaniem pozostaje to, jak głębokie są kieszenie inwestorów, którzy kupują jednostki ETFów z ekspozycją na bitcoina i czy wystarczy im kapitału do halvingu, gdy podaż BTC spadnie o połowę do 450 coinów dziennie.

Warto także pamiętać, że bitcoina można traktować jako tzw. gąbkę płynności systemu finansowego, tzn., że gdy dostępna jest w systemie większa ilość pieniądza, to trafia on właśnie na rynek kryptowalut, a w tym przypadku już może trafiać do ETFów na bitcoina.

Poziom tej płynności możemy obserwować przez rezerwy banków w Fed, które w skali roku wzrosły o niemal 570 mld dol., czyli najwięcej od stycznia 2022 r. Dzieje się tak, ponieważ na rynek finansowy wciąż trafiają środki z reverse repo, które stanowiły nadpłynność na rynku. Niemniej zostało ich jeszcze 500 mld dol. i być może tej wiosny reverse repo przestanie spadać, dodając płynności do systemu. Wtedy może pojawić się pewne zagrożenie dla rynku kryptowalut, nie mówiąc już o chęci realizacji zysków przez spekulantów.

Napływy do ETFów BTC do obserwacji

W tym momencie wydaje się, że najważniejsze, co można zrobić, to nadal obserwować, jak zachowuje się Wall Street po tak szybkim wzroście ceny bitcoina w lutym i czy nadal będzie z taką zaciekłością budować ekspozycję na bitcoina. Jeśli tak, to szczyt wszech czasów może zostać osiągnięty przed halvingiem, który może mieć miejsce 18 kwietnia.

Daniel Kostecki, CMC Markets Polska