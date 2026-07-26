Platyna wchodzi w erę AI

Sztuczna inteligencja i gospodarka wodorowa mogą stać się nowymi źródłami popytu na platynę. Chiny planują przeznaczyć blisko 300 mld dolarów na rozwój infrastruktury AI do 2030 roku, a platyna znajduje zastosowanie m.in. w produkcji półprzewodników, twardych dysków, obwodów drukowanych i światłowodów. Metal jest również wykorzystywany w technologiach wodorowych, w tym w ogniwach paliwowych i systemach zasilania awaryjnego dla centrów danych.

Jednocześnie rynek platyny mierzy się z problemem podaży. Według prognoz World Platinum Investment Council 2026 rok będzie czwartym kolejnym rokiem deficytu, a do końca roku światowe zapasy metalu mogą spaść do poziomu odpowiadającego mniej niż trzem miesiącom globalnego popytu. Szybkie zwiększenie wydobycia nie jest łatwe, ponieważ nowe projekty wymagają wieloletnich inwestycji, a znaczna część produkcji pochodzi z głębokich kopalń podziemnych.

Chiny stały się największym rynkiem na fizyczną platynę

Na tym tle zmienia się również struktura popytu. Chiny stały się największym rynkiem nowo produkowanych sztabek i monet platynowych. Popyt na fizyczną platynę wzrósł tam z niespełna 1 tony w 2019 roku do prawie 13 ton w 2025 roku. WPIC planuje również współpracę z chińskimi instytucjami finansowymi nad programami regularnego zakupu platyny i funduszami ETF, co może dodatkowo zwiększyć dostęp inwestorów do tego rynku.

„Platyna zyskuje w Chinach status surowca strategicznego. Pekin potrzebuje tego metalu zarówno dla rozwoju nowych technologii, jak i przemysłu, a jednocześnie chiński popyt inwestycyjny rośnie w bardzo szybkim tempie. To fundamentalna zmiana dla rynku, który przez lata był kojarzony przede wszystkim z motoryzacją” - tłumaczy Łukasz Wydra, analityk Cashify Gold.

„Problemem pozostaje podaż. Szybkie zwiększenie podaży platyny jest trudne, podczas gdy zapotrzebowanie rośnie w kilku sektorach jednocześnie. Przy czwartym kolejnym roku deficytu oznacza to, że konkurencja o dostępny metal będzie coraz większa. Jeżeli ten trend się utrzyma, ograniczona podaż stanie się jednym z najważniejszych czynników wpływających na wycenę platyny w kolejnych latach” – wskazuje analityk.

Łukasz Wydra, analityk Cashify Gold

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