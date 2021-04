Rośnie presja inflacyjna w Polsce

W przekroju ostatniego tygodnia złoty osłabił się w relacji do euro, gdzie para EUR/PLN kończyła piątkową sesję powyżej 4,56. Notowania PLN w relacji do dolara utrzymywały się blisko 3,78 co było skutkiem wzrostem pary EUR/USD zauważalnie powyżej 1,20.

Posiedzenie EBC nie przyczyniło się istotnie do umocnienia euro, gdzie bank powtarzał utrzymanie swojego akomodacyjnego podejścia w najbliższym czasie. Jednak publikacje danych o PMI w piątek wskazywały, że optymizm w strefie euro nie ustępuje. Wstępny szacunek indeksu przemysłowego pokazał wzrost do 63,3 pkt w kwietniu, pomimo konsensusu wskazującego na niewielki spadek z (i tak wysokiego poziomu) 62,5 pkt. Poprawie również uległ indeks usługowy, który znalazł się powyżej 50 pkt (granicy oddzielającej ekspansję od recesji) po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku. W ubiegłym kwartale kurs euro obniżał się wraz ze spadkiem oczekiwań wobec wzrostu gospodarczego w całym 2021 roku, co było wynikiem przedłużających się restrykcji przeciwepidemicznych (a w niektórych krajach nawet lockdownów). Kwiecień przynosi jednak umocnienie wspólnej waluty, gdzie na poprawę perspektyw na najbliższe miesiące pozytywnie wpływa przyspieszający proces szczepień przeciw COVID-19.

Wsparcia dla dolara nie powinno stanowić przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC, gdzie rynek oczekuje, że utrzymane zostanie gołębie stanowisko. Pomimo ostatnich wzrostów inflacji, amerykańska Rezerwa Federalna zamierza pozwolić na wzrost powyżej jej celu inflacyjnego w średnim terminie. Ponadto, pomimo obiecujących danych z rynku pracy wciąż nie został osiągnięty poziom pełnego zatrudnienia. Wobec braku perspektyw do szybkiego wycofania wsparcia ze strony Fed, nieco cofnęły się oczekiwania na podwyżki stóp przez Fed, które niedawno zakładały początek cyklu podwyżek stóp w grudniu przyszłego roku.

Pomimo silnych danych z polskiej gospodarki za marzec, nie doszło w ostatnim tygodniu do umocnienia złotego. Publikowana w ten piątek inflacja CPI, która prawdopodobnie przekroczy górną granicę wahań wokół celu inflacyjnego (3,5 proc.) może przyczyniać się do wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych. Jednak stanowisko Rady prawdopodobnie nie ulegnie zmianie, gdzie zakładany jest brak zmian w polityce pieniężnej, w związku z czym realne stopy procentowe w Polsce pozostaną głęboko ujemne, co w krótkim terminie nie stanowi wsparcia dla złotego. Ponadto w czwartek planowana jest publikacja odpowiedzi TSUE na pytania prejudycjalne w kwestii kredytu denominowanego we franku szwajcarskim. Orzeczenie zwiększające prawdopodobieństwo szybkiej konwersji kredytów walutowych rodziłoby w krótkim terminie presję na notowania lokalnej waluty. Zakładamy, że w najbliższym czasie para EUR/PLN będzie tymczasowo rosła powyżej 4,57.

Arkadiusz Trzciołek, Biuro Strategii Rynkowych PKO BP