Wrocław: Bank Pekao organizuje emisję obligacji na finansowanie komunikacji miejskiej

Bank Pekao S.A. jest agentem programu emisji obligacji za 457 mln zł na sfinansowanie inwestycji poprawiających standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Inwestycje przewidziane na lata 2021-2025 to m.in. zakup nowych i modernizacja używanych tramwajów w stolicy Dolnego Śląska

W środę, 18 sierpnia została podpisana umowa programu emisji obligacji pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Wrocław a Bankiem Pekao S.A. oraz PKO BP.

Wśród zaplanowanych przez MPK Wrocław inwestycji są m.in. zakup 21 klimatyzowanych, niskopodłogowych tramwajów, modernizacja dwóch zajezdni tramwajowych, remonty stacji prostownikowych, modernizacja używanych tramwajów oraz przyszły zakup nowych tramwajów, które mają zastąpić najstarsze wagony. Inwestycje mają za zadanie radykalnie poprawić standard komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

Udział w finansowaniu inwestycji samorządowych jest wpisany w nasze DNA, robimy to skutecznie od wielu lat. W tym wypadku szczególnie cieszy nas, że możemy przyczynić się do inwestycji w nowoczesną komunikację publiczną, poprawiającą komfort życia mieszkańców, a przy tym oszczędną, bezemisyjną i przyjazną dla środowiska naturalnego. Traktujemy to jako naturalny element realizacji naszej strategii ESG: Odpowiedzialny Bank wspierający Zrównoważony Rozwój – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Serdecznie gratulujemy spółce MPK Wrocław, która już kolejny raz z sukcesem sięga po sprawdzony instrument obligacji, by efektywnie finansować potrzebne inwestycje. Struktura transakcji w optymalny sposób uwalnia potencjał spółki i jej zdolność do obsługi zobowiązań dzięki czemu mieszkańcy Wrocławia mogą cieszyć się najnowocześniejszymi tramwajami – dodaje Agnieszka Pietkun, Dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Pekao.

Kolejne nowe tramwaje i modernizacja zajezdni to cele, które sfinansujemy dzięki podpisanej dziś umowie. To dobra wiadomość dla wszystkich wrocławianek i wrocławian oraz tak licznie odwiedzających moje ukochane miasto turystów – zwraca uwagę prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. – To kolejny ważny element trwającego od 2018 roku procesu poprawiania jakości komunikacji miejskiej we Wrocławiu - obszaru będącego priorytetem Prezydenta miasta, Jacka Sutryka – dodaje. Bank Pekao jest liderem finansowania sektora publicznego i samorządowego w Polsce. łączna wartość podpisanych umów finansowania największych projektów sektora publicznego w ciągu ostatnich 11 lat to ponad 44 mld zł, z czego na transport publiczny (tramwaje, autobusy i regionalne koleje) trafiło ok. 6 mld zł.