KPRM szuka agencji do promowania Polskiego Ładu

Ruszył przyśpieszony przetarg na wyłonienie agencji, która będzie promować Polski Ład w internecie - informuje portal Wirtualne Media

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dała dwa tygodnie na złożenie ofert, do drugiego września.. Krótki okres jest spowodowany planowanym terminem startu kampanii. KPRM chce promować Polski Ład już wraz z początkiem września.

Przetarg dotyczy głównie działań prowadzonych w mediach społecznościowych. Pierwsze programy w ramach Polskiego Ładu mają zostać przyjęte przed Radę Ministrów we wrześniu. Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Wirtualne Media, PAP/KG