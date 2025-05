Nie dla Zielonego Ładu. „Będę dbał o polską wieś!”

NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” udzieliła we wtorek poparcia kandydatowi na prezydenta popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu. Interes polskiego rolnika, dobrobyt polskich gospodarstw rolnych jest w interesie bezpieczeństwa RP - mówił kandydat.

„NSZZ Rolników Indywidualnych patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jakie są zagrożenia dla rolnictwa i co niesie za sobą Solidarność przez te ponad 40 lat, co ma na sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna, powiem, że dzisiaj popieramy Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta” - oświadczył przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasz Obszański podczas konferencji prasowej przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie.

Nawrocki dziękując za poparcie powiedział, że to dla niego wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie, że ”jako prezydent Polski będzie dbał o polską wieś, o polskie gospodarstwa rolne„.

Kandydat na prezydenta oraz Obszański podpisali też porozumienie programowe.

Karol Nawrocki (C-L) oraz przewodniczący rolniczej „Solidarności” Tomasz Obszański (C-P) podczas konferencji prasowej pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie / autor: PAP/Piotr Nowak

Nie dla Zielonego Ładu i liberalizacji handlu z Ukrainą

Nawrocki zapewnił m.in., że nie zgodzi się na wprowadzanie Zielonego Ładu, będzie starał się odrzucić go w Polsce. Ponadto podkreślał, że polscy rolnicy nie mogą „mierzyć się z nierówną konkurencją ze strony Ukrainy”.

„Będę dążył do tego, aby przywrócić koalicję państw przyfrontowych, które nie godzą się na liberalizację handlu UE z Ukrainą” - mówił.

Nawrocki zapewnił też, że będzie walczył na arenie międzynarodowej o to, aby nie doszło do porozumienia UE z państwami Mercosur. „Interes polskiego rolnika, dobrobyt polskich gospodarstw rolnych jest w interesie bezpieczeństwa RP” - ocenił Nawrocki.

Mekler: problemy rolników i przewoźników mają wspólny mianownik

Panie Karolu Nawrocki, przewoźnicy o których na starcie kampanii pan wspominał borykają się z analogicznymi problemami jak rolnicy. To liberalizacja dostępu do rynku przewozów dla przewoźników ukraińskich wyeliminowała wiele polskich rodzinnych firm z rynku. Także pamiętając o rolnikach, proszę także pamiętać o przewoźnikach, bo nie przypadkiem zawsze wspólnie protestowaliśmy. Ich problemy i nasze mają wspólny mianownik.

PAP, sek

