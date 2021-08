Szwed: Polskim rodzinom zdecydowanie lepiej niż za PO

Po pięciu i pół roku rządów możemy powiedzieć, że polska rodzina ma się zdecydowanie lepiej. (…) Nie ma nic ważniejszego od wsparcia rodzin – mówił w sobotę w Strumieniu na Śląsku Cieszyńskim wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed

Wiceminister odwiedził w sobotnie przedpołudnie piknik rodzinny w strumieńskim parku miejskim, na którym promowano m.in. rządowy program Polski Ład.

Najważniejszym programem Zjednoczonej Prawicy był program związany z polską rodziną. Po tych pięciu i pół roku rządów możemy stanąć przed państwem i powiedzieć, że polska rodzina ma się zdecydowanie lepiej niż wiele lat temu – powiedział Stanisław Szwed.

Jak podkreślił, to efekt programów, dzięki którym rodziny mogą cieszyć się z owoców wzrostu gospodarczego. Wspomniał, że jest to m.in. „Rodzina 500plus”.

Tutaj, w Strumieniu, ponad 60 mln zł trafiło do ponad 2,5 tys. dzieci. To duże wsparcie dla rodzin” – mówił Szwed. Przypomniał też inne programy, jak 300 zł na wyprawkę szkolną. „W Strumieniu ponad 1,8 tys. dzieci z tego korzysta - dodał.

Stanisław Szwed wskazał, że elementem polityki rodzinnej jest polityka senioralna. „Są tu wśród nas osoby dojrzałe. Myślę, że te ostatnie lata oznaczały duże wsparcie dla naszych seniorów” – mówił. Jako przykład podał 13. emeryturę, a w tym roku dodatkowo 14. emeryturę. „Są też programy pobudzające aktywność, jak +Senior plus+, który daje możliwość tworzenia dziennych domów seniora, czy +Aktywni plus+ wspierający samorządy w zwiększeniu uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego” – powiedział.

Szwed podkreślił, że te działania rządu mają służyć m.in. mieszkańcom takich społeczności, jak strumieńska.

Żeby mówić o dalszym rozwoju kraju, musimy jednak patrzeć w przyszłość. Przechodzimy bardzo trudny okres, jakim jest pandemia. (…) Zachęcamy do szczepienia się, abyśmy mogli w następnych miesiącach przejść spokojnie kolejne fale zakażeń. To też jest kwestia związana z gospodarką. Udało nam się przejść okres covidowy dosyć spokojnie. To dzięki działaniom w ramach +tarczy finansowej+. Przeznaczyliśmy na to ponad 280 mld zł w skali kraju – mówił wiceminister.

Szwed podkreślił, że obecnie potrzebne są kolejne rozwiązania. „To działania, które podejmujemy w ramach Polskiego Ładu, nowego programu, który ma nam dać możliwość kolejnego wzrostu gospodarczego, ale też wyjścia z kryzysu i wsparcia rodzin” – powiedział.

Wiceminister mówiąc o propozycjach dla rodzin w Polskim Ładzie wymienił „rodzinny kapitał opiekuńczy”. Nowe świadczenie ma być wypłacane od stycznia 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Jeżeli ktoś ma tylko jedno dziecko, to będzie mógł skorzystać z dofinansowania na opiekę żłobkową do 400 zł. To będzie coś, jak bon turystyczny – wskazał.

Stanisław Szwed podkreślił, że działania rządzących mają na celu wesprzeć rodzinę, ale – patrząc w przyszłość – poprawić także kwestie demograficzną.

Nie ma dziś nic ważniejszego w kraju od wspierania rodzin. Wiemy, że demografia jest kluczowa dla naszego kraju. Strategia, którą przygotowaliśmy, ma temu służyć – wskazał.

Szwed przypomniał też o programie inwestycji strategicznych Polskiego Ładu, który skierowany jest do samorządów.

Wnioski, które w pierwszej transzy były kierowane do 15 sierpnia, (…) rozpatruje komisja. To są środki, które mają pomóc samorządom w rozwoju. Przeznaczone są na kanalizacje, wodociągi, czy budowę dróg. Decyzja należy do samorządów. (…) Jeśli chcemy mówić o dobrym rozwoju kraju, to musimy podjąć wspólny wysiłek - strony rządowej i samorządowej – wyjaśnił.

Burmistrz Strumienia Anna Grygierek powiedziała, że pikniki rodzinne odbywają się w wakacje w wielu miejscowościach gminy Strumień.

Jest potrzeba wyjścia z domu i bycia ze sobą w gronie rodziny i przyjaciół – dodała.

Gościem pikniku miała być szefowa resortu rodziny, ale nie dotarła do Strumienia z przyczyn osobistych.

Strumień leży na Śląsku Cieszyńskim. Mieszka w nim ok. 3,5 tys. osób. W całej gminie mieszka ponad 13 tys. osób.

PAP, mw

