Wysyp grzybów na wiosnę?

Gigantyczne jesiotry były w przeszłości regularnie łowione w polskich rzekach. Teraz można je spotkać niemal wyłącznie na łowiskach komercyjnych. Ale nawet tam takie sztuki to prawdziwa rzadkość. Okaz z "Uroczyska Karpiowego" to jeden z największych jesiotrów w Polsce i właśnie udało się go złowić!