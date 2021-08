Policja solidarna ze Strażą Graniczną. NIE dla hejtu!

Wspierając w każdy możliwy sposób solidaryzujemy się również z naszymi przyjaciółmi ze Straży Granicznej, którzy wypełniając swoje obowiązki, związane z ochroną granic naszej Ojczyzny, spotkali się z nieuzasadnionym hejtem i nienawiścią na szczęście nielicznej grupy osób i środowisk – napisał na Facebooku insp. Mariusz Ciarka.

Nieuzasadnione ataki dotknęły również wspierających działania na granicy żołnierzy Wojska Polskiego.

Od pewnego czasu zmagamy się z krzywdzącą falą mowy nienawiści kierowanej również wobec policjantów, dlatego bardzo dobrze rozumiemy to co czują nasi przyjaciele ze Straży Granicznej. Ich ciężka, codzienna służba pozwala nam wszystkim czuć się bezpiecznie, zajmować się na co dzień swoimi sprawami i żyć w przekonaniu, że bezpieczeństwo granic naszego Państwa jest w dobrych rękach. Tym bardziej niezrozumiałe jest artykułowanie krzywdzących osądów i wyrażanie nienawistnych wyrażeń w ich kierunku jak i wspierających działania służb mundurowych.

Zarówno policjanci jak i strażnicy graniczni to Ci funkcjonariusze, którzy pełnią służbę dla bezpieczeństwa obywateli naszej Ojczyzny, z narażeniem życia. Te trudne chwile, których wszyscy jesteśmy świadkami, ale również uczestnikami jako całe społeczeństwo, niech nie będą powodem do szerzenia hejtu i propagowania mowy nienawiści, lecz niech stanowią podwaliny do budowania wzajemnego szacunku i zrozumienia. Tak jak w przypadku ataków na funkcjonariuszy Policji wskazać należy, że te osoby, które głośno krzyczą czy atakują, najczęściej anonimowo czy z fikcyjnych kont, to tak naprawdę nieliczna garstka, a wspiera Nas ogromna większość - za które to wsparcie dziękujemy.

_Straż Graniczna - możecie na nas liczyć. – zakończył wpis insp. Mariusz Ciarka.

RO