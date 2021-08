Trzecia podwyżka stóp na Węgrzech. W Polsce bez zmian

Narodowy Bank Węgier podniósł już po raz trzeci z rzędu stopy procentowe, chcąc w ten sposób stawić czoła inflacji i przegrzaniu gospodarki – czytamy na portalu Bankier.pl. Stopy procentowe na Węgrzech są obecnie takie, jak w Polsce przed pandemią

Węgierski bank centralny (MNB) podwyższył referencyjną stopę procentową z 1,2 proc. do 1,5 proc. Posunięcie to było zgodne z oczekiwaniami analityków i komentatorów, którzy najczęściej zakładali podwyżkę do właśnie 1,5 proc.

Co więcej, decyzją węgierskich władz monetarnych również o 0,3 punktu procentowego podniesiono pozostałe stopy banku centralnego: depozytową (z 0,25 proc. do 0,55 proc.) i lombardową (z 2,15 proc. do 2,45 proc.). W komunikacie nie ma natomiast wzmianki o korektach w programie skupu aktywów (QE) – informuje portal Bankier.pl.

Jest to trzecia kolejna z rzędu podwyżka stóp nad Balatonem. Wcześniej MNB podwyższył stopy w czerwcu do 0,9 proc. oraz w lipcu do 1m2 proc.

W Polsce podwyżki stóp procentowych przez NBP pozostają jedynie w sferze spekulacji analityków. Jak podaje Bankier.pl, od maja ubiegłego roku referencyjna stawka wynosi 0,1 proc. Wysokość referencyjnej stopy procentowej na poziomie 1,5 proc., taka jaka obecnie obowiązuje nad Balatonem, w Polsce utrzymywała się przez całe 5 lat poprzedzających pandemię.

bankier.pl

