W Budapeszcie darmowy transport publiczny dla dzieci do 14. roku życia

Dzieci do 14. roku życia mogą od czwartku korzystać za darmo z transportu publicznego Budapesztu. Taką decyzję podjęli jednogłośnie dzień wcześniej radni węgierskiej stolicy na wniosek burmistrza Gergelya Karacsonya.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, w tym roku z powodu pandemii koronawirusa tylko 28 proc. dojeżdżających wybrało w Budapeszcie transport publiczny, a ogólna liczba pasażerów była o 30-40 proc. niższa niż w 2019 r.

Władze węgierskiej stolicy liczą, że rezygnując z opłat dla dzieci poniżej 14. roku życia, zachęcą ich rodziców, by odwozili dzieci do szkoły transportem publicznym. Według szacunków, nawet jeśli co 10. spośród 121 tys. uczniów zacznie jeździć do szkoły w towarzystwie osoby dorosłej, koszty dla budżetu miejskiego będą zerowe.

Darmowy transport publiczny będzie przysługiwał dzieciom do 14. roku życia do końca roku szkolnego.

Na środowym nadzwyczajnym posiedzeniu radni zdecydowali też, że w IX dzielnicy, gdzie ma powstać oddział chińskiego Uniwersytetu Fudan, znajdą się ulice Wolnego Hongkongu, Męczenników Ujgurskich, Dalajlamy oraz biskupa Xie Shiguanga z podziemnego Kościoła katolickiego.

Rada Budapesztu jest zdominowana przez opozycję, a burmistrz Karacsony, który jest współprzewodniczącym liberalno-ekologicznej partii Dialog, startuje w prawyborach na kandydata opozycji na premiera.

Radni partii rządzących zarzucili mu, że zwołał nadzwyczajne posiedzenie, bo jego kampania prawyborcza „kuleje” i chciał ją wesprzeć „tematami kampanijnymi”. Karacsony oświadczył natomiast, że rząd wspomaga podmioty gospodarcze kosztem samorządów, a jego celem jest „finansowe zniszczenie stolicy”.

Wybory parlamentarne odbędą się na Węgrzech na wiosnę, a prawybory na kandydata zjednoczonej opozycji mają się odbyć w pierwszej połowie października.

Czytaj także: Prasa: Premier zamroził pensje prezesów

PAP (Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska)/gr