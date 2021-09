Polacy palą legalne

W I kwartale 2021 roku Polacy palili zdecydowanie mniej papierosów pochodzących z przemytu w porównaniu z analogicznym okresem z zeszłego roku

Dokładniej chodzi o 3,9 mld sztuk czyli 6,3 procent. To spadek o trzy punkty procentowe w ciągu roku - wynika z raportu Instytutu Doradztwa i Badań Rynku Almares.

To najlepiej obrazuje jak spada udział szarej strefy w krajowym rynku tytoniowym. Sukcesywnie maleje od 2015 roku.

Polskie służby aktywnie działają w zwalczaniu przestępczości na terenie Unii Europejskiej.

W I półroczu 2021 roku przejęliśmy blisko 169 mln szt. papierosów i 410 ton tytoniu, likwidując przy tym 10 nielegalnych fabryk papierosów - dodaje podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP - Rozbicie zorganizowanych grup przestępczych wymagało od policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorów, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej czy Straży Granicznej, przeorganizowania sposobu pracy, nieszablonowego działania, kreatywności, a przede wszystkim nieprzeciętnego zaangażowania. Czynności były prowadzone nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Polskie służby miały udział w likwidacjach nielegalnych fabryk między innymi w Danii, Belgii, Holandii, Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Czechach czy Słowacji. To duże oszczędności dla budżetu całej Unii Europejskiej.

Rynek legalnych wyrobów tytoniowych szacuje się na 60 mld sztuk papierosów i e-papierosów. Do spadku udziałów szarej strefy w polskim rynku tytoniowym w latach 2015-2021 przyczynił się także regularny wzrost cen papierosów na Ukrainie i Białorusi. Przykładowo, na Ukrainie w latach 2015-2020 ich ceny wzrosły z 12 UAH za paczkę w 2015 r. (ok. 1,75 zł) do 55 UAH w 2020 r. (ok. 8,03 zł), czyli o 358 proc.

W walce z tytoniową szarą strefą Polska prezentuje się bardzo dobrze na tle państw strefy Schengen, gdzie średni udział nielegalnych wyrobów wynosił w 2020 r. 7,8 proc. i był 0,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. W niektórych państwa UE udział szarej strefy jest niemal 4-krotnie wyższy niż w Polsce i rośnie rok do roku.

PAP/KG