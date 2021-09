Niespodziewany efekt opóźnionych dostaw samochodów

Ta mało popularna do niedawna usługa właśnie stała się hitem

Już co trzeci użytkownik oczekujący na odbiór nowego auta korzysta z tzw. auta przedkontraktowego. Coraz większe opóźnienia w dostawach powodują, że rynek motoryzacyjny szuka awaryjnych rozwiązań.

W lipcu i w sierpniu liczba klientów korzystających z tzw. auta przedkontraktowego osiągnęła absolutny rekord - 33%. Tyle wyniósł stosunek wydanych samochodów przedkontraktowych do liczby nowych umów leasingu i wynajmu zawartych za pośrednictwem platformy Carsmile. W pierwszym kwartale br. tak liczony wskaźnik wyniósł 17%, a w drugim kwartale – gdy problemy z dostępnością aut były już odczuwalne na rynku – wzrósł do 20%.

Rynek przed pandemią

Przed pandemią z pojazdu, którym można jeździć do czasu aż nasz zostanie zarejestrowany i wydany, korzystał mniej niż co dziesiąty użytkownik.

Samochód przedkontraktowy to rozwiązanie dostępne już od ponad trzech lat. Nigdy wcześniej nie cieszyło się ono jednak aż takim zainteresowaniem, jak obecnie. Do 2021 roku nie zdarzało się też, aby z auta przedkontraktowego skorzystał użytkownik, który wybrał leasing. Ta forma finansowania wiąże się z wykupem auta na własność, dlatego leasingobiorcy woleli poczekać na swoje auto niż jeździć wypożyczonym samochodem przez jakiś czas. Na auta przedkontraktowe decydowały się tylko osoby, które wybrały wynajem i jednocześnie nie miały do dyspozycji innego pojazdu – informuje Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.