Kupujemy czy wynajmujemy samochody? Te liczby nie kłamią

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 8,5% r/r w 2024 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

„Zgodnie z danymi opublikowanymi przez PZWLP, reprezentowany w tej organizacji rynek wynajmu długoterminowego samochodów urósł w Polsce w 2024 r. o 8,5% r/r pod względem łącznej floty” - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż nowych aut w salonach była najwyższa od 5 lat. W minionym roku niemalże wyrównany został poziom wielkości sprzedaży sprzed Covidu z 2019 roku. Dynamika sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce była większa o 16,1% r/r i takie tempo wzrostu pozwoliło naszemu krajowi zająć pierwsze miejsce w całej Unii Europejskiej pod względem dynamiki wzrostu. Za nami na podium pod kątem dynamiki rynku uplasowały się kolejno Bułgaria oraz Węgry. Sprzedaż aut w Polsce rosła w każdym segmencie klientów, ale najszybszy wzrost został odnotowany wśród klientów indywidualnych i to oni w największym stopniu wypracowali dobre wyniki polskiego rynku. Jednakże, to nadal firmy i przedsiębiorcy odpowiadali za blisko 70% łącznej sprzedaży, wynika z materiału.

W minionym roku firmy i przedsiębiorcy nabyli w naszym kraju łącznie ponad 376 tys. nowych aut osobowych, o 9,3% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Biorąc pod uwagę wolumen tego wzrostu, firmy nabyły o 32 tys. samochodów więcej r/r i tutaj znowu pozytywne zaskoczenie jeśli chodzi o klientów indywidualnych, w przypadku których nie tylko tempo wzrostu (34,1% vs 9,3%), ale i sam wolumen wzrostu sprzedaży był większy niż w przypadku firm, gdyż wyniósł aż ponad 44 tys. samochodów (wobec 32 tys. w przypadku firm).

Zgodnie z danymi PZWLP na podstawie informacji zbieranych od firm skupionych w organizacji, w 2024 roku na potrzeby wynajmu długoterminowego nabyto o 4,5% więcej nowych samochodów osobowych niż w roku wcześniejszym, łącznie 89,4 tys. aut. Wolumen aut nabywanych w wynajmie długoterminowym jest w ostatnich latach stabilny, nie podlega znacznym wahaniom, co odróżnia go na tle rynku i konsekwentnie rośnie. W 2024 roku w wynajmie długoterminowym znalazł się niemalże co czwarty nowy samochód osobowy nabywany w tym czasie przez firmy i przedsiębiorców- czytamy dalej.