Stop dopłat "Mój elektryk." Gigantyczny wzrost leasingu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił wstrzymanie naboru wniosków na dofinansowanie leasingu samochodów elektrycznych. Jak wynika z komunikatu Funduszu, środki przeznaczone na ten cel na 2024 rok zostały wyczerpane.

„NFOŚiGW poinformował, że wyczerpano dofinansowanie na samochody elektryczne w leasingu na ten rok”. Fundusz zapowiada jednak, że w 2025 roku program zostanie wznowiony, z wykorzystaniem nowych źródeł finansowania.

Kto kupuje samochody elektryczne? Firmy

Wstrzymanie dopłat będzie miało znaczący wpływ na rynek samochodów zeroemisyjnych w Polsce. Eksperci branży motoryzacyjnej przewidują, że brak dotacji może zahamować sprzedaż pojazdów elektrycznych w leasingu, ponieważ ich zakup często opiera się na wsparciu finansowym ze strony państwa.

Michał Knitter, współzałożyciel platformy OTOMOTO Lease (dawny Carsmile), zauważa, że dopłaty odgrywają kluczową rolę w obniżaniu miesięcznych rat za samochody elektryczne, co czyni ich użytkowanie bardziej przystępnym finansowo.

Wstrzymanie dopłat spowoduje znaczący wzrost miesięcznej raty za auto i tym samym łączny koszt jego użytkowania, co odstraszy przynajmniej część potencjalnych nabywców – ocenia Knitter.

Dodaje również, że skutki tej decyzji będą widoczne w statystykach rejestracji pojazdów elektrycznych za około dwa miesiące.

Można wnioskować „wstecznie”

Nadchodzący rok przyniesie jednak pewną ulgę dla tych, którzy zdecydują się na leasing samochodu elektrycznego jeszcze w 2024 roku. Jak wynika z komunikatu NFOŚiGW, nowy nabór wniosków obejmie transakcje zawarte w bieżącym roku. Oznacza to, że będzie można wnioskować o dotacje „wstecznie”. Jednak nie we wszystkich przypadkach może to być korzystne. Knitter ostrzega, że w przypadku wynajmu długoterminowego, gdzie dopłaty pozyskuje firma wynajmująca, takie rozwiązanie niesie za sobą zbyt duże ryzyko.

Raty za auta elektryczne będą obliczane i prezentowane klientom przy założeniu, że dotacji nie ma.

Przykład

Jak analizują eksperci OTOMOTO Lease, przykład Tesli Y RWD pokazuje, jak zmieni się koszt użytkowania samochodów elektrycznych bez wsparcia finansowego. Aktualnie rata z dotacją w wynajmie długoterminowym (trzy lata z serwisowaniem, oponami i ubezpieczeniem) wynosi 3 132 zł netto. Bez dotacji kwota ta wzrośnie do 3 917 zł netto, co oznacza podwyżkę o 785 zł miesięcznie.

Przyszłość rynku samochodów zeroemisyjnych w Polsce stoi pod znakiem zapytania, a wiele zależy od tego, jak szybko uda się wznowić program dopłat i w jakiej formie będzie on kontynuowany w nadchodzących latach.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nieprawdopodobne wyniki składu kawy i herbaty – są wyniki inspekcji!

Przypalenia, bąble - tak niszczeje fotowoltaika

Miedziowy kolos zaoferuje złoto i srebro w sztabkach

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: