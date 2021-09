Rusza konkurs PAŻP dla gmin dot. dronów

Gminy, związki i konsorcja gmin do końca listopada br. mają czas na złożenie pierwszej aplikacji w konkursie, w wyniku którego wybrane zostaną trzy lokalizacje, w których rozpocznie się pilotaż wdrażania usługi lotów dronów na masową skalę; oferty przyjmuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w środę o uruchomieniu nowatorskiego projektu pilotażowego, polegającego na wdrożeniu usługi „Zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”. Do współpracy z PAŻP zaprasza jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach.

Nabór zorganizowany w formie konkursu jest częścią realizowanego przez Agencję projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ten prowadzony jest od 2020 roku przez PAŻP we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwem Infrastruktury.

Jak tłumaczy PAŻP, „celem projektu jest wytworzenie takiego ekosystemu dronowego, który pozwoli rynkowi na rozwój wszechstronnych rozwiązań dla całej branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP), czyli dronów”. PAŻP zaznaczył, że celem jest „umożliwienie bezpiecznych lotów dronów na masową skalę i znaczne odległości poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) bez konieczności planowania misji z wyprzedzeniem czasowym”. „Tworzymy proste i przyjazne użytkownikom narzędzie umożliwiające płynne wykorzystanie dronów do działalności biznesowej, porządkowej i komunalnej” - podkreśliła Agencja. Zaznaczyła, że razem z samorządami chce wspólnie wybudować i rozwijać rynek nowych usług dronowych: komunalnych, biznesowych lub porządkowych.

W Polsce obserwowany jest ogromny rozwój rynku dronowego, którego dynamika od lat sięga kilkudziesięciu procent. Liczba profesjonalnych pilotów dronów z odpowiednimi uprawnieniami już dawno przekroczyła 25 tysięcy, natomiast liczba zgłoszonych lotów BSP w 2020 r wyniosła blisko 300 000, a w tym roku wyniesie – według szacunków - ponad 500 000 zgłoszeń. Tym samym, niezbędne jest wdrażanie rozwiązań pozwalających na stabilny, zrównoważony i bezpieczny rozwój rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych i ich zastosowań w różnych miejscach kraju - powiedział podczas konferencji inaugurującej konkurs wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, usługa powstająca w ramach Programu Polska Cyfrowa pozwali wprowadzić „sprawny i uporządkowany przepływ ruchu BSP oraz zapewni stały monitoring sytuacji w przestrzeni powietrznej”.

Obecny na konferencji szef PAŻP Janusz Janiszewski wskazał, że rynek bezzałogowych statków powietrznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w tym regionie, jak i na świecie.

Każdego dnia ponad 25 tys. profesjonalnych operatorów korzysta z naszej przestrzeni powietrznej. Do końca lata, do sierpnia, zanotowaliśmy ponad 400 tys. operacji lotniczych. Mamy nadzieję, że ten rok zakończy się wynikiem jeszcze większym - ponad pół miliona operacji lotniczych bezzałogowych statków powietrznych. Mam cichą nadzieję, że może przekroczymy liczbę 600 tys. - powiedział Janiszewski.

Jak dodał, dzięki integracji bezzałogowych statków powietrznych zmieniana jest polska gospodarka, cyfryzowane jest polskie niebo, jednocześnie realizując założenie Zielonego Ładu europejskiego.

Do 2026 r. integracja bezzałogowych statków powietrznych z gospodarką Polski przyniesie synergię w postaci prawie 576 mld zł w scenariuszu uśrednionym, co możemy przeliczyć dzisiaj na 60 proc. długu publicznego w naszym kraju. To jest wielka możliwość dla przedsiębiorstw i usług - powiedział Janiszewski.

Jak przekazał PAŻP, gminy, związki i konsorcja gmin mają czas na złożenie pierwszej aplikacji do końca listopada 2021 r. Do współpracy z PAŻP zapraszane są jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realnym wpływem na kształtowanie przepływu ruchu dronów na swoich terenach. Dla wybranych trzech partnerskich obszarów PAŻP opracuje koncepcję organizacji lotów dronów. Obszary zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania informacji o położeniu bezzałogowych statków powietrznych oraz pozyska różnego rodzaju dane wspierające proces zapewniania bezpieczeństwa lotów BSP.

PAŻP tłumaczy, że planowane trasy lotów zostaną uregulowane i ustalone w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom. „W miejscach wzmożonego ruchu pieszych takich jak m.in. przystanki komunikacji zbiorowej, miejsca użyteczności publicznej jak szkoły, przedszkola, urzędy, czy w innych obszarach gromadzenia się ludności zostaną wprowadzone rozwiązania ograniczające możliwość wykonania lotu” - tłumaczy Agencja.

Jak zaznaczono, jednostki, z którymi PAŻP nawiąże współpracę przy pilotażowym wdrażaniu usługi, muszą posiadać odpowiednie warunki terenowe i infrastrukturalne. Niewskazane do realizacji pilotażu są m.in. obszary wysokozurbanizowane, z infrastrukturą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie lotów dronami, np. blisko lotniska, z dużymi różnicami w wysokości terenu oraz bez pełnego pokrycia zasięgiem telefonii komórkowej.

Zgłoszenia do konkursu „3 Obszary” przyjmowane są przez PAŻP do 31 listopada 2021 roku. Konkurs prowadzony będzie od 10.09.2021 r. do 10.02.2022 r.; konkurs jest dwuetapowy.

PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

