Rzecznik KEP: Raport dot. o. Pawła M. poraża, ale nie oskarżajmy wszystkich dominikanów

Przedstawiony raport w sprawie o. Pawła M. jest porażający. Jednak byłoby dużym nadużyciem deprecjonowanie gigantycznej pracy dominikanów. Mamy do czynienia z sytuacją, która wypaczyła dobre imię wielkiego, ważnego i bardzo dobrze pracującego w Polsce zakonu - powiedział w czwartek rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak

Rzecznik KEP odniósł się w czwartek do zaprezentowanego w środę raportu komisji dotyczący działalności dominikanina o. Pawła M. w duszpasterstwie we Wrocławiu w latach 1996-2000 oraz reakcji Instytucji Prowincji w jego sprawie. Komisja złożona z niezależnych ekspertów, na której czele stanął Tomasz Terlikowski, została powołana w kwietniu 2021 r. przez prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów.

W streszczeniu raportu przekazanym w środę PAP czytamy, że prowadzona we Wrocławiu w latach 1996-2000 przez o. Pawła M. Wspólnota św. Dominika była oparta na mechanizmie psychomanipulacji. Dochodziło w niej do przemocy fizycznej oraz nadużyć seksualnych. Wspólnota ta miała wszystkie cechy umożliwiające określenie jej mianem sekty - orzekli autorzy.

Ks. Gęsiak zaznaczył, że przedstawiony raport jest „porażający”. „To, że doszło do tak ogromnej manipulacji dokonanej przez duchownego jest niewyobrażalne” - ocenił.

Rzecznik KEP podkreślił, że ofiary przeżywają „olbrzymi ból, który wymaga wielkiego współczucia oraz wsparcia”. „W pełni solidaryzujemy się z osobami, które poniosły jakiekolwiek szkody fizyczne i psychiczne związane z tym, co się stało. Wiem, że będą podjęte jakieś środki zadośćuczynienia, aczkolwiek nie znam szczegółów (…). Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie tak wyjaśniona, aby osoby, które ucierpiały otrzymały pomoc - prawdopodobnie i tak nie dość odpowiednią, bo to są doświadczenia, które zostaną na całe życie” - zastrzegł.

Zdaniem ks. Gęsiaka komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie aspekty tej sprawy, także rolę przełożonych zakonnych o. Pawła M. „To będzie teraz poddane wnikliwej analizie i zastaną podjęte w zakonie dominikanów pewne konkretne decyzje. Należy podkreślić z dużą mocą otwarcie władz zakonnych do przeprowadzenia procesu, wyjaśnienia całej sprawy, bardzo bolesnej dla zakonu” - zastrzegł.

Ks. Gęsiak podziękował osobom pokrzywdzonym, które zdecydowały się opowiedzieć o krzywdzie, jaka ich spotkała, dzięki czemu możliwe było zbadanie tej sprawy.

Sprawa jest absolutnie jasna, że działania, które miały miejsce, nie mają nic wspólnego z właściwie rozumianym duszpasterstwem i pomocą ludziom. To są wypaczenia, patologie, do których niestety doszło. Myślę, że zakon dominikanów będzie robił wszystko, by w jakiś sposób osobom poszkodowanym pomóc_ - wyraził nadzieję rzecznik Episkopatu.