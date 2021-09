Huk wystrzału! Śmierć w „białym miasteczku”

Sobotnią konferencję w „białym miasteczku 2.0” w Warszawie przerwał huk wystrzału. Policja przekazała PAP, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż doszło do samookaleczenia, a mężczyzna zmarł.

Podkom. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji poinformował w rozmowie z portalem tvp.info, że do zdarzenia doszło około godziny 10:20 na terenie „białego miasteczka”.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do samookaleczenia mężczyzny w wieku około 70 lat. Z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala – przekazał Retmaniak. – Nie była to osoba związana z protestem – dodaje policjant.