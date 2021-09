Trako 2021 - co zaprezentuje PKP?

Targi Trako to jedno z największych i najciekawszych wydarzeń kolejowych w kraju. W tym roku PKP zaprezentuje bardzo ciekawe projekty i inicjatywy.

Tegoroczne Targi Trako będą trwały cztery dni, od 21 do 24 września. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Targów przewidziano seminaria specjalistyczne, a także konferencję techniczną oraz spotkania międzynarodowej organizacji branżowej CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), czyli Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej. Tradycyjnie Targi zostaną zainagurowane debatą Przemiany rynku kolejowego w Polsce i Europie – trendy, problemy, wyzwania.

– Targi Trako to największe wydarzenie dla branży transportu szynowego w Polsce i drugie w Europie, podczas którego spotykają się przedstawiciele wszystkich najważniejszych podmiotów i instytucji funkcjonujących na rynku transportowym. Dlatego od wielu lat uczestniczymy w tym wydarzeniu jako Grupa PKP, prezentując swoje osiągnięcia, a także naszą ofertę. Dzięki wielu spotkaniom podczas Targów śledzimy również zmiany na rynku, co jest podstawą naszego rozwoju i utrzymania konkurencyjności – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA cytowany w komunikacie.

Udział Grupy PKP, jako współgospodarza Targów, jest niezwykle istotny – obejmuje szereg aktywności, których liderem są spółki Grupy PKP. Pierwszego dnia najważniejszym wydarzeniem jest „jubileuszowa” debata poświęcona przyszłości i kierunkom rozwoju Grupy PKP jako całości oraz poszczególnych jej spółek. Drugi dzień to jeszcze więcej aktywności oraz paneli dyskusyjnych poruszających kwestie ekologii, innowacji oraz nowych technologii na kolei, modernizacji infrastruktury, a także – patrząc szerzej – uwarunkowań euroazjatyckiego rynku kolejowego oraz transportu towarowego. Wydarzeniem dnia będzie z pewnością III Debata Inwestycyjna – Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej z udziałem Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciela PKP S.A. oraz organizacji branżowych. Interesujące będą również panele dyskusyjne, których organizatorami są spółki Grupy PKP. Pierwszy z nich, którego gospodarzem jest PKP Intercity, będzie poświęcony kwestii neutralności klimatycznej kolei w Polsce. Drugi, który organizuje PKP CARGO, skupi się na transporcie towarowym w aspekcie infrastruktury i taboru. Pozostałe dwa, których gospodarzem są Polskie Koleje Państwowe S.A., dotkną problematyki innowacyjności w technologiach wprowadzanych w szeroko pojętej kolei oraz współpracy międzynarodowej w transporcie w obszarze Euroazji. Podczas trzeciego dnia Targów przedstawiciele PKP S.A. wezmą udział w dwóch spotkaniach dotyczących rozwoju rozwiązań cyfrowych oraz programów badawczych w branży kolejowej w ramach projektów europejskich, a także w konferencji Urzędu Transportu Kolejowego - Jak poprawić konkurencyjność kolei poprzez innowacje z zakresu bezpieczeństwa.

Jak czytamy na stronie rynek-kolejowy.pl, podczas tegorocznej edycji targów zaprezentowany zostanie także nowy tabor PKP. Jak czytamy na stronie:

Duża część taboru ujrzy światło dzienne po raz pierwsze. Tak jest z zespołem trakcyjnym Plus z FPS, czy lokomotywą manewrową od tego producenta, tak jest również z wagonami od tego producenta, które pokaże PKP Intercity. Po raz pierwszy wejdziemy do najnowszego Flirta od Stadlera wyprodukowanego dla PKP IC i do zespołu trakcyjnego, który wyprodukowała Pesa dla RegioJet. Niezwykle atrakcyjna będzie możliwość zobaczenia jak w środku prezentuje się piętrowy Kiss dla Słowenii czy zestaw Push-Pull wyprodukowany przez Skodę dla Kolei Czeskich operujących na Śląsku.

Z kolei w poniedziałek 20 września w Gdańsku zatrzymał się pociąg „Łącząc Europę”, który z okazji Europejskiego Roku Kolei przemierza kontynent.

A jaki „rozkład jazdy” ma PKP na najbliższe targi?

Dzień Targów (21.09.2021 r.)

21.09.2021 r., godz. 11:00-13:30 ceremonia otwarcia 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako połączona z debatą otwarcia Trako – Przemiany rynku kolejowego w Polsce i Europie – trendy, problemy, wyzwania.

21.09.2021 r., godz. 14:45-15:15 – wydarzenie PKP Intercity S.A. - więcej informacji wkrótce na stronie: https://trakotargi.amberexpo.pl/

21.09.2021 r., godz. 15:30-17:00, debata Grupy PKP – Dwudziestolecie Grupy PKP – co przed nami w kolejnych latach?

Dzień Targów (22.09.2021 r.)

22.09.2021 r., godz. 10:30-11:30, debata PKP Intercity S.A. – Kolej neutralna klimatycznie – czy w Polsce jest to możliwe?

22.09.2021 r., 12:00-14:00 debata międzynarodowa PKP S.A. – Euroazjatycki rynek kolejowy – wyzwania w obszarze współpracy międzynarodowej.

22.09.2021 r., godz. 12:30-14:30 III debata inwestycyjna – Perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej.

22.09.2021 r., godz. 14:00-16:00 debata PKP S.A. – Nowe technologie, nowe rozwiązania na kolei.

22.09.2021 r., godz. 16:00-17:00 debata PKP CARGO S.A. – Inwestycje Grupy PKP Cargo – tabor i infrastruktura.

Dzień Targów (23.09.2021 r.)

23.09.2021 r., godz. 10:00-11:00, spotkanie PKP S.A. – Cyfrowe sprzęgi automatyczne jako punkt przełomowy dla kolei europejskiej

23.09.2021 r., godz. 11:45-12:45, spotkanie PKP S.A. – Spotkanie ekosystemu badawczo-rozwojowego PKP na potrzeby Europe’s Rail JU – partnerstwo dla rozwoju europejskiej kolei (spotkanie zamknięte)

23.09.2021 r. godz. 12:00-14:00, konferencja UTK – Jak poprawić konkurencyjność kolei poprzez innowacje z zakresu bezpieczeństwa

4.Dzień Targów (24.09.2021 r.) Dzień Edukacji i Kariery

24.09.2021 r., godz. 10:00-16:00 – PKP Intercity – stacje zawodów - w czasie wydarzenia uczestnicy będą mogli obejrzeć elementy wyposażenia warsztatów utrzymania taboru lub wyposażania pracowników poszczególnych grup zawodowych

24.09.2021 r., godz. 10.00-13.00 – 100 pytań do… PKP Intercity bez tajemnic – wystąpienia przedstawicieli poszczególnych zawodów w PKP Intercity.

24.09.2021 r., 11:45-13:00 – Rekrutacja w sieci - szkolenie z zasad rekrutacji online i tworzenia profilu na portalu LinkedIn. 24.09.2021 r., 13:00-14:00 – CARGO WITA – panel dyskusyjny poświęcony procesowi on-boardingu w PKP CARGO S.A.

PKP/ trojmiasto.pl/ rynek-kolejowy.pl/ as/