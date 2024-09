Kontrakty PKP PLK. Co z realizacją projektów?

Wystarczyła jedna przegrana z wykonawcą w KIO, by państwowy właściciel infrastruktury kolejowej anulował własne decyzje o unieważnieniu, co najmniej kilku postępowań. Nie oznacza to bynajmniej, że zamierza zawrzeć kontrakty z firmami i zrealizować projekty - pisze poniedziałkowy „Puls Biznesu”.

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, informował na łamach „PB”, że robi przegląd inwestycji kolejowych, by w bieżącej perspektywie nie marnować unijnych funduszy - pisze gazeta.

Wskazuje, że po wielomiesięcznych analizach na początku sierpnia Ministerstwo Infrastruktury (MI) poinformowało o unieważnieniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) kilkunastu przetargów na wykonanie inwestycji, których efekty byłyby nieadekwatne do kosztów. Część funduszy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) miała zostać przesunięta na bardziej efektywne projekty - podano. Jakie?

Gdzie są pieniądze?

Jak informuje „PB”, uzasadniając kasowanie przetargów, wśród głównych przyczyn kolejarze podali brak finansowania. Potencjalni wykonawcy, których oferty były uznane za najkorzystniejsze, zakwestionowali takie wyjaśnienie i złożyli skargi w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Podkreślali, że umowy zawarte przez PKP PLK z podlegającym MI Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) są ważne, więc o braku pieniędzy nie ma mowy. Pierwsza rozprawa odbyła się na wniosek firmy Swietelsky, a KIO uwzględniła jej odwołanie. Kolejna na wokandzie była sprawa złożona przez firmę Wadoma.

„Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości” – informuje Agnieszka Trojanowska, rzeczniczka KIO, cytowana przez „Puls Biznesu”. „Innymi słowy: zanim zapadł wyrok, PKP PLK zgodziły się anulować decyzję o unieważnieniu postępowania” - czytamy.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bunt w Świnoujściu. Chcą wykoleić terminal kontenerowy?

Resort klimatu przygotował niebezpieczny bubel

Wielki projekt Lufthansy Cargo. LCCevo skasuje CPK?

pap, jb

»» Rozmowa z dr. Arturem Bartoszewiczem z SGH o nieobliczalnych skutkach Zielonego Ładu na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: