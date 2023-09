Za kilka dni zaczynają się targi TRAKO 2023

Od 19 do 22 września odbędą się w Gdańsku targi TRAKO 2023. Jest to najważniejsze wydarzenie branżowe – największe w Polsce i są to drugie najistotniejsze w Europie targi kolejowe. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Międzynarodowe Targi Gdańskie oraz Grupa PKP. Podczas wielu wydarzeń, na które zapraszają organizatorzy, będzie można dowiedzieć się o kierunkach rozwoju transportu szynowego oraz najnowszych trendach.

„Targi TRAKO to największe wydarzenie dla branży transportu szynowego w Polsce i drugie w Europie, podczas którego spotykają się przedstawiciele wszystkich najważniejszych podmiotów i instytucji funkcjonujących na rynku transportowym. Dlatego od wielu lat uczestniczymy w tym wydarzeniu jako Grupa PKP, prezentując swoje osiągnięcia, a także naszą ofertę. Osobiście jestem bardzo zadowolony, że dziś w dyskursie publicznym słyszalny jest nasz głos – kolejarzy, którzy od wielu lat przekonywali, że to transport kolejowy jest transportem przyszłości. Dziś pogląd ten popiera znakomita część opinii publicznej, decydentów oraz ekspertów. To dla nas bardzo budujące” – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP i Grupy PKP.

Dzień przed oficjalnym rozpoczęciem targów przewidziano seminaria specjalistyczne, a także konferencję techniczną oraz spotkania międzynarodowej organizacji branżowej CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), czyli Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej. Tematem debaty, otwierającej targi będzie „Strategiczna rola kolei w budowie odporności Europy”.

„Z ogromną przyjemnością zapraszamy na 15., jubileuszową edycję targów TRAKO, wyjątkowe święto branży transportu szynowego cenione w kraju i za granicą. To wydarzenie, które ma ogromy wpływ na rozwój gospodarczy miasta i regionu. Marka TRAKO zawdzięcza swój sukces znakomitej współpracy wszystkich uczestników targów, a w szczególności zaangażowaniu Grupy PKP oraz współorganizatorów stanowiących Radę Programową. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się swoją wiedzą i radą do rozwoju oraz budowania międzynarodowej pozycji TRAKO” – mówi Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia targów będzie debata poświęcona konsolidacji kolei oraz szansom i wyzwaniom, z jakimi się ona wiąże. Odbędzie się także organizowana przez PKP debata pt. „Kobiety w sektorze kolejowym – wyrównywanie szans – możliwości i przeszkody”. Pierwszego dnia targów odbędzie się także debata poświęcona perspektywom rozwoju towarowych przewozów kolejowych w obszarze Trójmorza. Spółka PKP Intercity pierwszego dnia targów zaprasza na konferencję prasową poświęconą podpisaniu porozumienia o współpracy z PGE Energetyką Kolejową, a także zostanie pokazany projekt specjalny.

Drugi dzień targów to kolejne aktywności oraz panele dyskusyjne poruszające kwestie rozwoju transportu kolejowego oraz poświęcone rozmowom o perspektywach i wyzwaniach, jakie czekają kolej w następnych latach. Wydarzeniem dnia będzie z pewnością IV Debata infrastrukturalna: „Programy inwestycyjne na polskiej sieci kolejowej jako element polityki transportowej – co osiągnęliśmy? Co przed nami?”. PKP zaprosi również do debaty poświęconej tak istotnym dziś kwestiom, jak cyfrowy wymiar bezpieczeństwa kolei. Natomiast PKP Intercity będzie gospodarzem panelu poświęconego perspektywom rozwoju kolei po 2030 roku. Uczestnicy debaty będą dyskutować o strategii rozwoju przewozów pasażerskich, o potrzebach pasażerów oraz o modernizacji i zakupach nowego taboru. PKP Intercity zaprezentuje także tego dnia lokomotywę wielosystemową oraz zaprasza na briefing prasowy, podczas którego omówione zostaną efekty pilotażowego programu ekoDriving realizowanego z firmą Sesto.

Podczas trzeciego dnia targów przedstawiciele PKP wezmą udział w dwóch spotkaniach dotyczących rozwoju rozwiązań cyfrowych oraz programów badawczych w branży kolejowej w ramach projektów europejskich. Pierwsze z nich poświęcone będzie ekosystemowi badawczo-rozwojowemu, który powstał w związku z realizacją projektów Partnerstwa Europe’s Rail JU. Tematem drugiego spotkania warsztatowego będą stacje tankowania wodoru dla kolei.

Zwieńczeniem 15. edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych będzie tradycyjnie już Dzień Edukacji i Kariery TRAKO. Podczas niego spółki Grupy PKP przewidziały szereg spotkań i warsztatów. Poza tym będzie można zapoznać się również z ofertami pracy, staży i praktyk.