Hiszpania: W czasie pandemii Covid-19 przybyło 2 mln ubogich

Według wiarygodnych prognoz w Europie do 1 grudnia na Covid-19 umrze 236 tys. osób - ogłosił w poniedziałek regionalny oddział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W zeszłym tygodniu liczba zgonów w Europie wzrosła o 11 proc., spada za to tempo szczepień - alarmuje WHO