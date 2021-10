Polacy nadal chętni na kredyty

O kredyt mieszkaniowy we wrześniu 2021 r. ubiegało się o 9,5 proc. więcej osób niż rok wcześniej - przekazało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła ponad 330 tys. zł.

Jak przekazało BIK, we wrześniu 2021 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 41,25 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 37,69 tys. rok wcześniej (wzrost o 9,5 proc.). Dodano, że w stosunku do sierpnia br. było ich mniej o 1,5 proc. „Średnia wartość wnioskowanego kredytu we wrześniu br. wyniosła 333,0 tys. zł i była wyższa o 14,1 proc. w relacji do wartości z września 2020 r.” - wskazano.

Zaznaczono, że bieżąca wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), informującego o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wynosi 24,9 proc. „Wartość Indeksu oznacza, że we wrześniu 2021 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 24,9 proc. w porównaniu z wrześniem 2020 r.” - czytamy.

Główny analityk Biura Informacji Kredytowej prof. Waldemar Rogowski wyjaśnił, że na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął przede wszystkim wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu mieszkaniowego, która po raz kolejny odnotowała historyczny rekord. „We wrześniu 2021 r. średnia kwota wnioskowanego kredytu była o 41,2 tys. zł wyższa niż rok temu” - wskazał. Dodał, że na wartość Indeksu pozytywnie wpłynął też wzrost liczby wnioskodawców. W porównaniu do września 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 3,57 tys. więcej osób.

W ocenie Rogowskiego czynnikiem, który może negatywnie wpływać na popyt na kredyt - oprócz wysokich cen nieruchomości i niskiej podaży nieruchomości na rynku - może być zmiana podejścia do liczenia zdolności kredytowej dla kredytów powyżej 25 lat. „Pomimo możliwego dłuższego okresu na jaki kredyt może zostać udzielony (…) zdolność kredytowa jest liczona tak, jakby był on udzielony na maksimum 25 lat. W konsekwencji powoduje to wzrost wartości raty kapitałowej a tym samym ogranicza możliwość udzielenia wyższego kredytu przy tych samych dochodach” - wyjaśnił.

Zdaniem Rogowskiego wrześniowy odczyt BIK Indeksu – PKM „zamyka okres odreagowania po spadkach wartości Indeksu odnotowanych w okresie marzec – sierpień 2020 r.”.

