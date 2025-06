Polacy wciąż zadłużają się „chwilówkami” na potęgę

Firmy pożyczkowe udzieliły o 28,8 proc. r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 17,1 proc. r/r w maju br. , a także o 13,7 proc. więcej pożyczek gotówkowych - „chwilówek” na kwotę wyższą o 28,4 proc. r/r oraz o 2,5 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 11,7 proc., podało Biuro Informacji Kredytowej.

„Średnia wartość nowo udzielonej w maju 2025 r. pożyczki ratalnej (celowej) wyniosła 654 zł i była o 9 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. Liczba tych pożyczek w maju br. wzrosła o +28,8 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost był niższy i wyniósł +17,1 proc. r/r/. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki ratalnej. W maju 2025 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 930 tys. pożyczek ratalnych (celowych) na kwotę 608 mln zł” - czytamy w komunikacie.

BIK wskazał też, że średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w maju 2025 r. wyniosła 2 673 zł i była o 13,2 proc. wyższa r/r. Majowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,13 mld zł i była ona wyższa o +28,4 proc. r/r. W ujęciu liczbowym udzielono ich 468 tys. sztuk przy dodatniej dynamice r/r (+13,7 proc.). Pożyczki do 60 dni stanowiły 73,6 proc. wartości i 87,5 proc. liczby udzielonych w maju 2025 r. pożyczek gotówkowych.

W maju 2025 r. udzielono też łącznie 67 tys. szt. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni (wzrost o 2,5 proc.) na wartość 406 mln zł (wzrost o 11,7 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej na okres dłuższy niż 60 dni udzielonej w maju 2025 r. wyniosła 6 089 zł i była o 8,8 proc. wyższa r/r.

„W maju br. podobnie jak w poprzednich miesiącach w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki ratalne (celowe), zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych” - podano.

W okresie styczeń-maj 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku firmy pożyczkowe udzieliły więcej o (+17,3 proc.) pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o (+17,5 proc.) pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni oraz o (+23,3 proc.) więcej pożyczek ratalnych (celowych). W ujęciu wartościowym dynamiki dla poszczególnych rodzajów pożyczek wyniosły dla pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni (+31,6 proc.), pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni (+28 proc.) oraz pożyczek ratalnych (+15,4 proc.).

ISBnews, sek

