Rynek „chwilówek” kwitnie. Polacy pożyczają miliardy!

Firmy pożyczkowe udzieliły o 21,3 proc. r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 14,4 proc. r/r, a także o 17,5 proc. więcej pożyczek gotówkowych - „chwilówek” na kwotę wyższą o 31,3 proc. r/r w kwietniu br. oraz o 17,3 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 23 proc., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

„Średnia wartość nowo udzielonej w kwietniu 2025 r. pożyczki ratalnej wyniosła 672 zł i była o 5,7 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej. Udzielane są one na finansowanie określonego celu, jakim jest np. zakup towarów czy usług, nie jest więc bezpośrednio udostępniana klientowi gotówka, którą może dysponować. Liczba nowo udzielonych w kwietniu br. pożyczek ratalnych wzrosła o +21,3 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest niższy i wyniósł +14,4 proc. r/r/. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki ratalne na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki ratalnej. W kwietniu 2025 r. instytucje pożyczkowe udzieliły łącznie 883 tys. pożyczek ratalnych na kwotę 593 mln zł” - czytamy w komunikacie.

Miliard złotych w miesiąc

BIK wskazał też, że średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w kwietniu 2025 r. wyniosła 2 649 zł i była o 12,2 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w kwietniu 2024 r. Kwietniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni to 1,089 mld zł i była ona wyższa o +31,3 proc. r/r. Dodatnia dynamika r/r (+17,5 proc.) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. Pożyczki do 60 dni stanowiły 71,3 proc. wartości wszystkich i 85,7 proc. liczby udzielonych w kwietniu 2025 r. pożyczek gotówkowych.

W kwietniu 2025 r. udzielono też łącznie 76 tys. szt. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni (wzrost o17,3 proc.) na wartość 439 mln zł (wzrost o 23 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w kwietniu 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 5 809 zł i była o 3 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w kwietniu 2024 r.

„W kwietniu br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki ratalne (celowe), zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych” - podano.

W okresie styczeń-kwiecień 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku instytucje pożyczkowe udzieliły więcej o (+18,2 proc.) pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o (+17,8 proc.) więcej pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni oraz o (+21,7 proc.) więcej pożyczek ratalnych. W ujęciu wartościowym dynamiki dla poszczególnych rodzajów pożyczek wyniosły dla pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni (+32,4 proc.), pożyczek gotówkowych na okres pow. 60 dni (+30,9 proc.) oraz pożyczek ratalnych (+14,7 proc.), podsumowano.

