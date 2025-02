Katastrofa w portfelach? Szokujący wzrost rynku chwilówek!

Firmy pożyczkowe udzieliły o 24,9 proc. r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 13,8 proc. r/r, a także o 21,8 proc. więcej pożyczek gotówkowych „chwilówek” na kwotę wyższą o 35,8 proc. r/r w styczniu br. oraz o 19,1 proc. więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 39,6 proc., podało Biuro Informacji Kredytowej.

„Średnia wartość nowo udzielonej w styczniu 2025 r. pożyczki celowej wyniosła 644 zł i była o 8,9 proc. niższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej […] Liczba nowo udzielonych w styczniu br. pożyczek celowych wzrosła o +24,9 proc. r/r, a w ujęciu wartościowym wzrost wyniósł +13,8 proc. r/r. To oznacza, że udzielane były głównie pożyczki na niższe kwoty, co znalazło swoje bezpośrednie odzwierciedlenie również w spadku r/r średniej kwoty udzielonej pożyczki. W styczniu 2024 r. były już raportowane wszystkie udzielone pożyczki celowe co oznacza, że nie występuje już efekt zaniżonej bazy porównawczej wynikający z niepełnego raportowania. Dynamiki uzyskane w styczniu 2025 r. w pełni odzwierciedlają więc obecną sytuację rynkową” - czytamy w komunikacie.

BIK podał, że średnia wartość pożyczki gotówkowej „chwilówki” udzielonej w styczniu 2025 r. wyniosła 2 487 zł i była o 11,7 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w styczniu 2024 r. Styczniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych (chwilówek) to 1,053 mld zł i była ona wyższa o +35,8 proc. r/r. Dodatnia dynamika r/r (+21,8 proc.) wystąpiła również w ujęciu liczbowym. „Chwilówki” stanowiły 72,3 proc. wartości wszystkich udzielonych w styczniu 2025 r. pożyczek gotówkowych.

W styczniu 2025 r. udzielono też łącznie 74 tys. szt. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na wartość 404 mln zł. W porównaniu ze styczniem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+19,1 proc.) i wartościowym o (+39,6 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w styczniu 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 5 497 zł i była o 15,5 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w styczniu 2024 r., podano.

„W styczniu 2024 r., podobnie jak w przypadku pożyczek celowych, były już raportowane wszystkie udzielone pożyczki gotówkowe co oznacza, że nie występuje już efekt zaniżonej bazy porównawczej wynikający z niepełnego raportowania, zatem dynamiki uzyskane w styczniu 2025 r. w pełni odzwierciedlają obecną sytuację rynkową” - czytamy dalej.

Nowe produkty finansowe zaznaczają się na rynku

Coraz ważniejszym segmentem polskiego rynku finansowego są transakcje płatności odroczonych (BNPL – Buy Now Pay Later). W styczniu 2025 r. udzielono ich 5,37 mln szt. (+21 proc. r/r) na kwotę 931 mln zł (+25 proc. r/r), podano także.

BIK przekazał też, że najlepszą spłacalnością charakteryzują się pożyczki celowe - ich poziom szkodowości (1 proc.) zbliżony jest do kredytów ratalnych w sektorze bankowym. Z kolei pożyczki gotówkowe zaciągane na okres do dwóch miesięcy spłacają się lepiej (szkodowość 4 proc.) niż pożyczki gotówkowe udzielane na dłuższy czas, powyżej 60 dni (szkodowość 10 proc.). Szkodowość ostatnich jest wyższa od bankowych kredytów gotówkowych.

Widoczna jest też poprawa wskaźnika NPL, który informuje o strukturze bilansu. W sektorze poprawia się jakość pożyczek gotówkowych pod względem udziału zobowiązań opóźnionych powyżej 90 dni: pod koniec stycznia 2025 r. wyniósł on 18,2 proc. i był niższy o 6 pkt proc. r/r. W portfelu pożyczek celowych wskaźnik ten jest znacznie niższy i wynosi 4,3 proc., a w porównaniu ze styczniem 2024 roku nieznacznie wzrósł (o 0,2 pkt proc.).

