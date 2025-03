Branża meblowa pogrąża się w długach

Długi producentów mebli na koniec stycznia br. wyniosły 336 mln zł, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej - podał BIG InfoMonitor.

Autorzy raportu powołując się na dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii zauważyli, że branża leśniczo-drzewna zatrudnia ponad 136 tys. osób i odpowiada za istotną część naszego PKB. Polska należy do liderów w Unii Europejskiej w eksporcie mebli, z udziałem wynoszącym 19 proc., co czyni nasz kraj największym eksporterem tych wyrobów w regionie.

Poprawa sytuacji z długami w branży drzewnej

Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK wynika, że w ciągu dwóch lat nieopłacone w terminie zobowiązania przemysłu drzewnego zmniejszyły się o blisko 20 proc. i na koniec stycznia 2025 r. wynosiły 91,6 mln zł. Suma ta była udziałem nieco ponad 1000 firm.

Cytowany w informacji analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski zauważył, że polski przemysł drzewny stoi w obliczu istotnych zmian regulacyjnych, które mają zabezpieczyć krajowe zasoby leśne i ustabilizować rynek surowca. „Rząd już ograniczył wywóz drewna poza UE, w tym do Chin, które były trzecim odbiorcą tego surowca z Polski. Firmy zajmujące się eksportem drewna tracą więc kluczowe rynki zbytu. Dodatkowo 1,3 proc. terenów Lasów Państwowych objęto restrykcjami pozyskiwania drewna, a zapowiadane są kolejne ograniczenia, które mogą zwiększyć koszty produkcji. To z kolei przełoży się na ceny końcowe produktów, ale też kondycję finansową branży” - zauważył.

Zadłużenie branży wzrosło o 63 mln zł w skali roku

„Meblarstwo jest także sektorem z dominującą obecnością polskich firm?. Zorientowanie na eksport, który stanowi blisko 2/3 obrotów branży, sprawia, że kondycja polskiego przemysłu meblarskiego mocno uzależniona jest od sytuacji międzynarodowej, a ta nie jest dla tego sektora korzystna” - podkreślili autorzy raportu.

Z przekazanych informacji wynika, że eksport mebli do Niemiec, największego odbiorcy polskich produktów, spadł w ubiegłym roku o ok. 4 proc., a wzrósł import mebli z Chin. „Wszystko to odbija się negatywnie na kondycji finansowej polskich producentów, co prowadzi do wzrostu zaległego zadłużenia branży, które według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowej BIK na koniec stycznia tego roku wyniosło blisko 336 mln złotych, czyli o prawie 63 mln zł (23 proc.) więcej niż rok wcześniej” - przekazali autorzy.

W najgorszej sytuacji są producenci mebli biurowych i sklepowych, których nieopłacone w terminie długi w rok wzrosły o 46 proc. i przekroczyły 118 mln zł. Zaległości firm produkujących zabudowę kuchenną wzrosły rdr o 20 proc. i wynoszą ponad 67 mln zł. „Jedyną grupą w tym sektorze, która nie odnotowała wzrostu przeterminowanego zadłużenia są producenci materacy, którzy jednak stanowią niewielki odsetek rynku” - podali autorzy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa! Zwalniają w perle polskiego przemysłu

Młodych zmroziło! Rośnie fala obaw przed bezrobociem

Koszty budowy domu w 2025 r. Najdrożej jest… zacząć

»»SKANDAL! Niemieckie media szkalują polski mundur – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24