Pionierski projekt PZU – „Encyklopedia prostej polszczyzny”

Prekursorska na rynku „Encyklopedia prostej polszczyzny” ma promować jasny i zrozumiały język w biznesie, w szczególności w komunikacji z klientami. Przygotowało ją Biuro Prostego Języka PZU we współpracy z językoznawcami Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i pod merytorycznym patronatem tej uczelni.

Celem publikacji jest propagowanie prostej polszczyzny w nieprostych dziedzinach. Sztuką jest komunikowanie się w jasny i przystępny sposób w sprawach skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy. Jako PZU chcemy pod tym względem wyznaczać najwyższe standardy. Zależy nam, aby kierowane do klientów informacje były jasne i zrozumiałe, ponieważ w ten sposób zdobywamy ich zaufanie– mówi członek Zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

Nie było dotychczas publikacji, która by w tak wszechstronny, pogłębiony sposób prezentowała formy charakterystyczne dla korpomowy. Komunikacja korporacyjna opiera się na słownictwie, które częstokroć utrudnia zrozumienie, jeśli zwracamy się do osób spoza środowiska. Na to zwracamy czytelnikom uwagę. Pomagamy również omijać językowe rafy w postaci wyrazów modnych, mylonych czy kłopotliwych gramatycznie – mówi główna redaktor „Encyklopedii” i prezes Fundacji Języka Polskiego dr Magdalena Wanot-Miśtura.