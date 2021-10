Niedobory węgla i energii w Chinach. Ceny paliw biją rekordy

Ceny węgla w Chinach utrzymują się w czwartek na niemal rekordowym poziomie w związku z ochłodzeniem pogody w północnych regionach kraju oraz zapotrzebowaniem elektrowni, starających się złagodzić niedobory prądu, które doprowadziły do wzrostu cen w fabrykach.

Braki elektryczności spowodowane są niedoborami węgla, rekordowymi cenami paliw i gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem przemysłowym po przestojach związanych z pandemią Covid-19 w czasie, gdy Chiny przechodzą na bardziej ekologiczne źródła energii. Doprowadziły one do wstrzymania produkcji w wielu zakładach, w tym tych wytwarzających towary dla dużych globalnych marek, takich jak Apple – podkreśla Agencja Reutera.

Wzrost kosztów energii wywindował we wrześniu ceny w chińskich fabrykach do najwyższego poziomu od co najmniej 25 lat, podnosząc je o 10,7 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – wynika z czwartkowych danych oficjalnych.