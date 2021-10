Ustawa antykorupcyjna przyjęta. Kukiz wzruszony

Sejm uchwalił ustawę antykorupcyjną, akceptując poprawki Senatu. By ustała stała się obowiązującym prawem, obecnie musi podpisać ją prezydent. Paweł Kukiz podkreśla, że Donald Tusk przez całe osiem lat obiecywał, ale Platforma Obywatelska nigdy nie ujawniła żadnego swojego pakietu ustaw w tej sprawie. Jak informuje portal tvp.info, „Możliwe, że od początku do końca to była ściema – stwierdził Kukiz”

Paweł Kukiz nie kryje satysfakcji z powodu uchwalenia przez Sejm ustawy i jednocześnie przypomina, że ustawę tę niemal od zawsze obiecywali wszyscy, z Donaldem Tuskiem na czele.

30 lat czekaliśmy na tego typu ustawę. Niemal każda partia zapowiadała w kampanii wyborczej, że zaostrzy przepisy antykorupcyjne. Tusk obiecywał to Polakom latami. Wielokrotnie zapowiadał, że ma gotowy cały pakiet ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych. Problem w tym, że przez osiem lat nie zostały one uchwalone, a co więcej, nikt ich nawet nie widział na oczy, więc możliwe, że od początku do końca to była ściema. Teraz arytmetyka sejmowa plus wola polityczna sprawiły, że udało się uchwalić coś bardzo ważnego – powiedział Paweł Kukiz cytowany przez portal tvp.info.

W odpowiedzi na pytanie, czy ustawa antykorupcyjna została uchwalona w idealnym kształcie polityk stwierdził, że on chciałby jeszcze ostrzejszych regulacji. Kukiz powiedział, że korupcja, złodziejstwo i żerowanie na publicznych pieniądzach przez urzędników powinno być jego zdaniem karane tak, jak w średniowieczu. Dodał, że biorąc pod uwagę, że mamy wiek XXI, ustawa go satysfakcjonuje.

Na gruncie właśnie uchwalonej ustawy, obecnie osoba skazana za łapówkarstwo będzie wyrzucona z pracy i utraci prawa publiczne na okres od roku do 15 lat. Po ponownym dopuszczeniu się łapówkarstwa, osoba ta otrzyma dożywotni już zakaz brania udziału w przetargach publicznych, oraz zakaz pracy w spółkach skarbu państwa i komunalnych, a także zakaz startu w wyborach.

Paweł Kukiz mówił też o braku uczestnictwa posłów z Koalicji Obywatelskiej w spotkaniu parlamentarnego zespołu ds. zmiany ordynacji wyborczej. Postawa posłów KO go nie dziwi, ponieważ opozycji są nie na rękę nawet najlepsze pomysły koalicji rządzącej. opozycja z zasady broni się przed poparciem jakiegokolwiek projektu władzy, lub tak jak w tym wypadku projektu innego ugrupowania, ale wspieranego przez koalicję rządzącą - stwierdził Kukiz.

tvp.info/mt

