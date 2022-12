Jest ustawa wydłużającą zwolnienie sprzedaży paliw z podatku!

Sejm w czwartek uchwalił nowelę ustawy o podatku akcyzowym, która zawiera także przepisy wydłużające okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw do 30 czerwca 2023 r.

Za uchwaleniem noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw głosowało 250 posłów, 12 było przeciw, a 177 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

Ustawa zawiera m.in. zapisy, na mocy których okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Poza tym w ustawie znalazły się zapisy, które umożliwią komornikom sądowym dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem urzędu skarbowego. Uwzględniono w niej konieczność automatycznej weryfikacji tożsamości komorników za pośrednictwem list i wykazów prowadzonych w formie elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą. Jednocześnie wprowadzono tam zapisy, regulujące kwestię udzielania zgody na dostęp do takich informacji. Na ich mocy KRK uzyskała prawo do uzyskiwania informacji, nawet jeśli są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, na temat oprogramowania stosowanego przez kancelarię komorniczą, która chce uzyskać zgodę na dostęp do danych poprzez system e-Urząd Skarbowy.

Głównym celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Według resortu finansów najważniejszymi rozwiązaniami ujętymi w ustawie są uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w zakresie ewidencji, zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych oraz wydłużenie do 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm sześc. Dotychczas zwolnienie to obowiązywać miało do końca 2022 r.

Poza tym w ustawie zostały zawarte zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do zwrotu opłaty paliwowej oraz zwiększające katalog przypadków, w których można o taki zwrot występować. Ustawa wprowadza możliwość m.in. płacenia zobowiązań podatkowych przy użyciu Blika (będzie to możliwe np. w e-Urzędzie Skarbowym) oraz wydłuża możliwość korzystania ze starego typu kas fiskalnych do końca 2023 r. Ustawa zakłada ponadto wprowadzenie uproszczeń dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

PAP/mt