Trzaskowski likwiduje rondo Dmowskiego

Likwidacja ronda Dmowskiego, likwidacja ronda de Gaulla, zwężenie al. Jerozolimskich. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął właśnie drugie postępowanie na przygotowanie projektu przebudowy Alej Jerozolimskich, na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego. Zwycięzcą została katowicka firma Meritum Projekt - poinformował w środę stołeczny ratusz.

Ratusz kompletnie zamierza przebudować komunikację w centrum Warszawy. Zdecydowanie utrudni to życie mieszkańcom stolicy. Będą tworzyć się coraz większe korki, nie będzie gdzie zaparkować. Mieszkańcy protestują, ale na władzach miasta nie robi to żadnego wrażenia.

Poprzedni przetarg został unieważniony, gdyż wszystkie przesłane oferty okazały się zbyt wysokie w stosunku do zakładanego budżetu. W powtórzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę (2 mln 435 tys. zł) złożył Meritum Projekt z Katowic. Jeśli nie będzie odwołań i umowa zostanie podpisana, wykonawca będzie miał 30 miesięcy na opracowanie dokumentacji (od daty podpisania umowy z ZDM).

Chodzi o przygotowanie projektu całkowitej przebudowy Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego. Projekt nowej przestrzeni na tym dwukilometrowym odcinku powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. I zostanie wykorzystany w procesie przebudowy linii kolejowej przez kolejarzy, którzy wprowadzą zakładane zmiany – zamiast odtwarzać obecny wygląd Alej. Termin realizacji tej inwestycji będzie uzależniony od harmonogramu prac kolejowych w centrum stolicy.

Przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej, stołeczny ratusz chce przebudować Aleje Jerozolimskie. Na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego Światu kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 metrów z każdej strony arterii. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną również parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych. Prace powinny zakończyć się w 2027 lub 2028 roku.

Zamiast ronda Dmowskiego i ronda de Gaulle’a powstaną zwyczajne skrzyżowania. W obu lokalizacjach pojawią się naziemne przejścia dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości Centrum Bankowo-Finansowego i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka.

Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone i poszerzone.

PAP/RO

