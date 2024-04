Od dziś w Warszawie drogami rządzą rowerzyści!

W piątek, 26 kwietnia, rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej wyruszą na ulice Śródmieścia, Woli i obu Prag. Dzień później – z Bemowa na Ursynów – w paradzie przejadą motocykliści. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Stołeczny ratusz poinformował, że rowerzyści pokonają w piątek blisko 19 kilometrów. Ich przejazd tradycyjnie rozpocznie się na placu Zamkowym, obok kolumny Zygmunta III Wazy. Wyruszą stamtąd o godzinie 19.

Jaka trasa?

Trasa została zaplanowana ulicami: Miodową, Senatorską, przez plac Teatralny, Senatorską, przez plac Bankowy do alei „Solidarności”, przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją „Solidarności”, Targową, Zamoyskiego, Grochowską, Międzyborską, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją i mostem Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a do ronda Dmowskiego, Marszałkowską, Królewską, Grzybowską, Żelazną, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo Dmowskiego do ronda de Gaulle’a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do placu Zamkowego. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie zakończy się około godziny 21.

„Przejazd kolumny rowerów będzie zabezpieczała policja. Funkcjonariusze będą czasowo wstrzymali ruch na drogach i skrzyżowaniach, przez które przejadą cykliści” - przekazał ratusz,

Motocykliści też na drogach

Z kolei, w sobotę, 27 kwietnia, sezon uroczyście rozpoczną motocykliści. Spotkają się na parkingu przed Automobilklubem Polski przy ulicy Powstańców Śląskich 127.

Wiosenna „MotoParada – rozpoczęcie sezonu” wyruszy o godzinie 13. Motocykliści przejadą ulicami: Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich, Maczka, Powązkowską, Dziką, aleją Jana Pawła II, aleją „Solidarności”, przez plac Bankowy, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego i plac Konstytucji, Waryńskiego, przez rondo Jazdy Polskiej, Puławską, Płaskowickiej na parking przy ulicy Sójki 37. Kolumna motocykli powinna dotrzeć na miejsce około godziny 14.

„Przejazd odbędzie się pod eskortą policji. W czasie wydarzenia mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu” - poinformował stołeczny ratusz.

PAP/ as/