Rondo Dmowskiego podpadło. A właściwie sam Dmowski - do likwidacji!

Kiedy miesiąc temu pisaliśmy, że władze Warszawy chcą likwidacji ronda Dmowskiego, informowaliśmy, że zamiast ronda powstanie zwykłe skrzyżowanie, a same Aleje zmienią się w drogę dwukierunkową dwupasmową. Co do pomysłu likwidacji ronda nie myliliśmy się. Okazuje się jednak, że ratuszowi podpadło nie tyle rondo, ile sam Dmowski, i to on ma być wycięty z nazwy, i zastąpiony Prawami Kobiet

Cóż takiego złego jest w nazwisku Romana Dmowskiego, który ponad sto lat temu podczas konferencji pokojowej w Paryżu razem z Ignacym Paderewskim podpisali traktat wersalski, formalnie przywracając Polsce niepodległość - że Ratusz postanowił wymazać go z mapy Warszawy?

Miesiąc temu pisaliśmy, że prezydent Warszawy postanowił zlikwidować rondo Dmowskiego. Planowane są przebudowa tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz kompleksowa przebudowa Alei Jerozolimskich na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego światu, wskutek której kierowcy pojadą tylko jednym pasem ruchu w każdą stronę. Przy okazji zmian Ratusz zdecydował, że zlikwiduje rondo Dmowskiego – zamiast niego miało powstać zwyczajne skrzyżowanie, z naziemnymi przejściami dla pieszych.

Wycięcie Dmowskiego

Co do pomysłu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że zlikwiduje rondo Dmowskiego nie myliliśmy się. Obecnie jednak władze Warszawy wpadły na nowy pomysł. Okazuje się, że to nazwa „rondo Dmowskiego” traci rację bytu, a samo rondo zostaje. Ale już jako Rondo… Praw Kobiet!

Jak poinformował wczoraj w mediach społecznościowych wiceszef MSWiA Błażej Poboży, Rada Warszawy przyjęła petycję ws. zmiany nazwy Rondo Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. O sprzeciw w tej sprawie już zdążył zaapelować Piotr Mazurek, radny Warszawy i pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej.

Rada Warszawy przyjęła wczoraj petycję ws. zmiany nazwy Rondo Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Przeciw głosowali wszyscy radni PiS, radna niezależna Monika Jaruzelska i jeden radny KO — poinformował Błażej Poboży na Twitterze. Popieram apel Piotra Mazurka o rozpoczęcie społecznej akcji przeciw tej zmianie. #DmowskiZostaje — dodał wiceszef MSWiA.

Las na rondzie

Nie do końca wiadomo jednak, jaki ostatecznie los czeka rondo. Jest już kilka różnych koncepcji dotyczących jego zagospodarowania. Kolejna z nich jest mocno proekologiczna.

Według władz Warszawy jej ścisłe centrum czeka zazielenienie. Pod koniec listopada na rondzie Dmowskiego rozpoczęło się nasadzanie drzew. Docelowo ma się na nim pojawić nawet kilkadziesiąt platanów, dębów i lip – mówił Rafał Trzaskowski. W sumie centralne rondo stolicy ozdobić ma 58 drzew.

Podsumujmy więc, zamiast Dmowskiego będą Prawa Kobiet, zamiast kurzu i spalin w centrum stolicy - zieleń, a zamiast ruchu samochodów - brak ruchu. Tylko, czy tego oczekują Warszawiacy?

