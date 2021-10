Do 1 144,8 mld zł wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,8 proc. m/m do ok. 1 144,8 mld zł na koniec września 2021 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec września 2021 r. wyniosło ok. 1 144,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 9,1 mld zł (+0,8 proc.) m/m. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 865 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 279,8 mld zł (tj. 24,4% całego długu SP) - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec sierpnia 2021 r. wzrosło o 0,05 proc. m/m i wyniosło 1 135 646,3 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF). Od początku roku zwiększyło się o 3,5 proc.

Wzrost zadłużenia w sierpniu 2021 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-12,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 8,1 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby pożyczkowe saldzie depozytów JSFP i depozytów sądowych (-4,3 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+14,2 mld zł), różnic kursowych (-1,9 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,8 proc., wobec USD o 0,1 proc., wobec JPY o 0,4 proc. i wobec CHF o 1,1 proc.

Wzrost zadłużenia od początku 2021 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-71,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 43,4 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby pożyczkowe saldzie zarządzania środkami europejskimi (-22,0 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+100,8 mld zł), przekazania obligacji na podstawie innych ustaw niż ustawa o finansach publicznych (+13,2 mld zł), umorzenia pożyczki Funduszu Solidarnościowego (-8,7 mld zł) przez Fundusz Rezerwy Demograficznej (w ramach SFP), różnic kursowych (-3,1 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 1,7 proc., wobec CHF o 1,5 proc. i wobec JPY o 4,3 proc. oraz osłabienia wobec USD o 2,1 proc.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w sierpniu 2021 r. wzrosło o 2,5 mld zł (tj. 0,3 proc. m/m) do 859,95 mld zł, co wynikało z salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,1 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,2 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (+1,2 mld zł).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 275,69 mld zł (spadło o 0,7 proc. m/m oraz wzrosło o 3,6 proc. od początku roku).

W sierpniu 2021 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 24,3 proc., co oznaczało spadek o 0,2 pkt proc. m/m i brak zmian w porównaniu z końcem 2020 r. Spadek udziału w sierpniu wynikał przede wszystkim z różnic kursowych. Strategia zarzadzania długiem zakłada utrzymanie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25 proc.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: ING Bank Śląski zamienia kredyty frankowe na złotowe