Ta kwota poraża! Bilionowe zadłużenie państwa

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2025 r. wyniosło ok. 1 bln 750,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 9,8 mld zł w stosunku do końca marca – wynika z opublikowanych we wtorek szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec kwietnia 2025 r. wyniosło ok. 1.750,4 mld zł, co oznaczało wzrost o 9,8 mld zł (+0,6 proc.) m/m” – podało we wtorek Ministerstwo Finansów.

MF podało, że wartość długu krajowego na koniec kwietnia wyniosła 1 bln 370,6 mld zł, a dług zagraniczny miał wartość ok. 379,8 mld zł, co stanowi 21,7 proc. długu Skarbu Państwa.

PAP, sek

