To niemożliwe?! Zadłużenie wzrosło o 31 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wyniosło ok. 1 bln 740,6 mld zł – wynika z opublikowanych we wtorek szacunkowych danych Ministerstwa Finansów. W stosunku do lutego wzrosło o 31 mld zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2025 r. wyniosło ok. 1 bln 740,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 31 mld zł (czyli o 1,8 proc.) w stosunku do końca lutego br. – wynika z opublikowanych we wtorek szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

MF podało, że dług krajowy miał wartość ok. 1 bln 360,7 mld zł, zaś dług zagraniczny ok. 379,9 mld zł, co stanowi 21,8 proc. całego długu Skarbu Państwa.

pap, jb

