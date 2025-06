22,1 mld zł długu w miesiąc! Czy leci z nami pilot?

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2025 r. wyniosło ok. 1 bln 772,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 22,1 mld zł (1,3 proc.) w stosunku do końca kwietnia – wynika z opublikowanych w piątek szacunkowych danych Ministerstwa Finansów.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec maja 2025 r. wyniosło ok. 1 772,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 22,1 mld zł (+1,3 proc.) m/m” – podało w piątek Ministerstwo Finansów.

MF wskazało, że wartość długu krajowego na koniec maja wyniosła 1 bln 396,1 mld zł, a dług zagraniczny miał wartość ok. 376,4 mld zł, co stanowi 21,2 proc. długu Skarbu Państwa.

