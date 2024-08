Oto zadłużenie Skarbu państwa na koniec lipca

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2024 r. wyniosło ok. 1 bln 476,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,7 mld zł, czyli o 0,1 proc. w stosunku do czerwca – podało we wtorek ministerstwo Finansów.

Resort podał także, że dług krajowy na koniec lipca wyniósł 1 bln 143,6 mld zł, a dług walutach obcych – ok. 333,2 mld zł, co stanowi 22,6 proc. całego długi Skarbu Państwa.

